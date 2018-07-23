Курьезы рынка электронных торгов

Оператор закупок «Ростеха», «Транснефти» и Россельхозбанка ООО ЭТП оспорило в ФАС монополизацию закрытых торгов силовых ведомств и находящихся под санкциями компаний и банков отобранной Минфином площадкой Сбербанка ООО «Автоматизированная система торгов гособоронзаказа» (АСТ ГОЗ). Результат отбора, отмены которого добивается ЭТП, неожиданно по ошибке аннулировало само правительство. В распоряжении Белого дома единственной спецплощадкой вместо ООО АСТ ГОЗ оказалось одноименное несуществующее ЗАО.

Как стало известно, начатый в конце 2017 года перевод открытых процедур электронных закупок силовых ведомств и находящихся под санкциями компаний и банков в закрытый режим на специальной торговой площадке для гособоронзаказа завершился курьезом. В распоряжении правительства от 12 июля 2018 года №1447-р единственной спецплощадкой, соответствующей новым требованием, названо отсутствующее в ЕГРЮЛ ЗАО АСТ ГОЗ, хотя Минфин отобрал на эту роль ООО с таким же названием, подконтрольное Сбербанку. Гендиректор ООО АСТ ГОЗ Феликс Кордыш полагает, что в документе допущена техническая ошибка. Юристы говорят, что для ее исправления придется выпустить новое распоряжение правительства, что займет не менее месяца. Если бы закупки разом перешли на новые правила с 1 июля, ошибка парализовала бы закрытые процедуры, но ситуацию спасла отложенная до октября для проведения технического аудита отобранных площадок реализация реформы, давшая Белому дому отсрочку на исправление наименования победителя-монополиста.

Отметим, что это не первый курьез, связанный с закрытием данных о закупках. Так, выпущенная осенью 2017 года директива правительства содержала спецперечень госкомпаний и банков, которым из-за риска оказаться под санкциями было прямо предписано перевести свои процедуры на «автоматизированную систему торгов госзаказа» — вообще без указания формы собственности, то есть конкретного оператора. Тогда ООО АСТ ГОЗ начало рассылать крупным заказчикам предложение перевести закупки на его площадку. Недовольные монополизацией этого рынка (объемом в сотни миллиардов рублей) площадки заявили, что в директиве правительства речь идет не о конкретной площадке, а о позволяющей закрыть торги «автоматизированной системе», которая есть и у них, и начали рассылать заказчикам аналогичные предложения. Одним из конкурентов АСТ ГОЗ выступило ООО ЭТП (основным заказчиком которого является «Ростех»), получившее позже предписание ФАС прекратить «вводящую в заблуждение» рассылку до утверждения требований к операторам закрытых торгов.

Отбор, в котором участвовало несколько операторов, но победило ООО АСТ ГОЗ, стал поводом для нового конфликта. 13 июля ООО ЭТП потребовало от ФАС отменить результаты отбора спецплощадки и обязать Минфин провести его повторно: организация и критерии июльского отбора «напрямую противоречат закону "О защите конкуренции"», создавая «дискриминационные условия в отношении участников рынка». На момент утверждения перечня требований к спецплощадке им соответствовала только одна площадка, к тому же Минфин опубликовал перечень 20 июня — на пять дней позже, чем указано в постановлении, и на сбор документов, включая лицензию ФСБ для работы с гостайной, конкурентам ООО АСТ ГОЗ осталось всего 12 календарных дней (официально срок получения лицензии — 30–60 дней). Это исключило «даже техническую возможность подготовки необходимых для отбора документов», говорится в жалобе ЭТП.

ФАС жалобу пока не рассмотрела, при отказе спор может продолжиться в суде, отметил исполнительный директор ЭТП Александр Геллер. Он полагает, что лицензия ФСБ является излишним для операторов требованием, чтобы отсечь конкурентов оператора гособоронзаказа.