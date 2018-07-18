Утвержден перечень банков для открытия спецсчетов

Согласно ч.10 ст. 44 и ч.5 ст.84.1 44-ФЗ Правительство РФ своим распоряжением от 13 июля 2018 г. № 1451-р утвердило перечень банков, на специальные счета которых вносятся предназначенные для обеспечения заявок денежные средства участников открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона, а также денежные средства участников закрытых электронных процедур.

В вышеназванном перечне указаны следующие кредитные организации:

1. Публичное акционерное общество "Сбербанк России"

2. Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

3. "Газпромбанк" (Акционерное общество)

4. Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

5. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

6. "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

7. Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

8. Акционерное общество "Райффайзенбанк"

9. Публичное акционерное общество РОСБАНК

10. Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"

11. Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"

12. Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

13. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

14. Публичное акционерное общество "Совкомбанк"

15. РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)

16. Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)

17. Акционерное общество "ОТП Банк"

18. Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Следует отметить, что в соответствии с Письмом Минфина России от 25 июня 2018 г. № 24-06-08/43650 "О вступлении в силу положений Федеральных законов от 31.12.2017 N 504-ФЗ и N 505-ФЗ" до начала функционирования новых электронных площадок (не позднее 01.10.2018 года) ранее отобранные электронные площадки продолжают функционирование в ранее установленном порядке, в том числе в части открытия ведения счетов участников закупок для обеспечения участия в электронных процедурах.

Постановлением Правительства РФ № 626 от 30 мая 2018 г. для участников предусмотрена возможность использования имеющегося банковского счета в банке в качестве специального счета (для этого необходимо заключить дополнительное соглашение с банком).

_________

Источники

1. Распоряжение Правительства РФ от 13 июля 2018 г. N 1451-р.

2. Письмо Минфина России от 25 июня 2018 г. № 24-06-08/43650 "О вступлении в силу положений Федеральных законов от 31.12.2017 N 504-ФЗ и N 505-ФЗ".

3. Постановление Правительства РФ № 626 от 30 мая 2018 г. "О требованиях к договору специального счета и порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета, требованиях к условиям соглашения о взаимодействии оператора электронной площадки с банком, правилах взаимодействия участника закупки, оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе".



