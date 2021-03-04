НАПРАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА О ДАЧЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ. ЕГО РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ЗАКУПОЧНОМ ПРОЦЕССЕ

При проведении закупочных процедур у участников нередко возникают вопросы относительно осуществления закупок товаров, работ или услуг. При формировании документации (в том числе технического задания, проекта контракта) заказчик, как правило, старается указать все интересующие его нюансы и требования в отношении предмета закупки и результатов приемки. Однако далеко не всегда и не всем понятны условия проводимой закупочной процедуры, информация о которой размещена в ЕИС и на ЭТП.

Чтобы исключить неоднозначное понимание документации о закупке, а также уточнить отдельные ее пункты, потенциальные участники согласно закону № 223-ФЗ вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке (далее – запрос о даче разъяснений). При этом инициатор такого запроса должен соблюсти порядок и сроки его направления в соответствии с 223-ФЗ и Положением о закупке.

В 223-ФЗ не регламентирована специальная форма, согласно которой следует направлять запрос о даче разъяснений заказчику. Однако организатор закупочной процедуры вправе ее предусмотреть в своем Положении, указав необходимые сведения, заполняемые участниками при направлении запросов (форма может отличаться в зависимости от способа закупки). Если закупка проходит в электронной форме, потенциальные участники направляют данный запрос через закрытый интерфейс личного кабинета электронной торговой площадки.

Запрос о даче разъяснений

Запрос о даче разъяснений – способ общения между участником и заказчиком закупочной процедуры на стадии ее проведения, исключающий сговор между ними.

Как правило, такие запросы направляются организатору закупок до подачи поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заявки на участие в закупке, поскольку полученные разъяснения помогут участнику правильно понять условия предстоящей процедуры и объективно оценить собственные производственные возможности по исполнению данных обязательств.

Как заказчику, так и участнику закупки следует помнить, что согласно ч. 4 ст. 3.2 Закона № 223-ФЗ разъяснения положений документации не должны изменять предмет и существенные условия проекта договора.

Запрос о даче разъяснений является достаточно полезным и важным инструментом закупочного процесса и для потенциального участника закупки, и для самого заказчика, поскольку:

разъяснения помогают участникам получать нужные сведения закупочной процедуры;

размещенные разъяснения запроса исключают возникновение аналогичных вопросов со стороны других участников;

в случае проверки контрольных органов направление запроса о даче разъяснений, а также ответ на него могут сыграть в пользу участника закупки (или заказчика);

направляя запросы на разъяснение, участники закупок обращают внимание заказчика на имеющиеся пробелы, опечатки, ошибки или неточности в размещенной документации, способствуя тем самым их устранению в дальнейшем (например, требование о соответствии определенной нормативно-технической документации);

полученные разъяснения позволяют участникам закупок индивидуально подходить к участию в каждой закупочной процедуре, к потребностям конкретного заказчика, к точности расчета маржинальности закупки.

В соответствии с ч. 3 ст. 3.2 223-ФЗ в течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос.

При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Организатору закупки следует помнить об административной ответственности, предусмотренной КоАП РФ за неразмещение информации, подлежащей публикации в ЕИС, или за нарушение срока размещения таких сведений заказчиком, поскольку потенциальные участники могут оспорить его действия (бездействия) в антимонопольном органе.

Рекомендации для участников

Рекомендации для участников при формировании и направлении запроса о даче разъяснений:

1. Не пренебрегайте возможностью задать вопрос заказчику, поскольку полученные пояснения помогут вам как участнику:

- объективно оценить собственные производственные возможности;

- правильно понять потребности и нужды организатора закупки;

- уточнить параметры, условия, от которых зависит результат исполнения обязательств по договору.

2. При формировании уточняющего вопроса потенциальный участник должен четко указать, что конкретно ему неясно. Запрос следует составлять таким образом, чтобы заказчик дал развернутый ответ на поставленный вопрос. В противном случае участнику придется направлять повторный запрос.

3. Не стоит откладывать направление запроса о даче разъяснений в долгий ящик, поскольку существует регламентированный срок, по истечении которого организатор закупки вправе не осуществлять разъяснение закупочной документации.

4. Прежде чем направить запрос с интересующими вопросами заказчику, потенциальный участник должен внимательно изучить документацию (в том числе все приложения, дополнения) и правильно заполнить ее при наличии специальной формы запроса.

В случае неполучения ответа на поданный в рамках 223-ФЗ запрос о даче разъяснений потенциальный участник вправе обратиться с жалобой в антимонопольный орган.

Чтобы посмотреть имеющиеся разъяснения положений документации, участникам следует найти в ЕИС интересующую закупку и в разделе «Изменения и разъяснения» ознакомиться с размещенной информацией.

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЭТП ГПБ:

В закрытом интерфейсе личного кабинета ЭТП ГПБ (секция «Закупки корпоративных заказчиков») нажмите кнопку направления запроса в строке списка процедур, соответствующей выбранной процедуре. Откроется форма «Запрос на разъяснение положений документации к процедуре».

Заполните следующие элементы формы:

блок « Создание/изменение запроса » — « Текст запроса » – введите текст запроса;

блок «Документы разъяснения» — «Путь к файлу» — загрузите документы, используя кнопку «Обзор».

Для отправки запроса организатору процедуры нажмите на кнопку «Подписать и направить». Появится форма подтверждения с текстом запроса, если передаваемые данные корректны, нажмите «Подписать». Через непродолжительное время запрос будет отправлен, и появится сообщение об успешной его отправке.

Просмотр поданных вами запросов на разъяснение положений документации о процедурах и ответов на них осуществляется с помощью пункта «Разъяснения документации к процедурам» меню «Процедуры».