ЭТП ГПБ вошла в список операторов для проведения госзакупок

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил перечень операторов электронных торговых площадок для проведения государственных закупок. В список из девяти отобранных площадок для закупок по 44-ФЗ вошла Электронная торговая площадка Газпромбанка.

В ближайшее время ЭТП ГПБ пройдет экспертизу на соответствие единым и дополнительным требованиям, которые утвердила комиссия с участием Министерства финансов РФ, Федеральной антимонопольной службы РФ и Казначейства. При этом оператор должна подписать до 1 октября соглашение с Минфином и ФАС, внеся обеспечение по нему в размере 50 млн руб. После этого она сможет проводить торги по госзакупкам и закупкам малого и среднего бизнеса по новым правилам.

Новый отбор площадок связан с реформой госзакупок: с января 2019 г. торговые процедуры переводятся полностью в электронную форму. До сих пор к участию в госзакупках были допущены шесть электронных площадок.

"Мы приветствуем отбор, потому что это долгожданное исполнение 44-ФЗ. Их перечень пересматривался с 2009 г. лишь однажды – в 2016 г., когда в список была включена площадка "Российский аукционный дом", - говорит генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов. – Через два года те площадки, которые займут меньше 5% рынка в денежном эквиваленте и по числу процедур, могут потерять право проводить торги".

Как и прежде, регистрация и аккредитация участников закупок на ЭТП ГПБ осуществляется посредством взаимодействия с ее инфраструктурой, а также Единой информационной системой. Обмен сведениями, составляющими гостайну, между ЭТП с единой информационной системой и другими государственными информационными системами не производится.

По словам Михаила Константинова, ЭТП ГПБ способна обеспечивать непрерывность проведения открытых и закрытых электронных процедур, надлежащее функционирование программно-аппаратных средств для их проведения, равный доступ участников закупок к участию в процедурах, а также неизменность подписанных усиленной электронной подписью документов.

В список утвержденных площадок, кроме ЭТП ГПБ вошли: "Агентство по государственному заказу Республики Татарстан", "Единая электронная торговая площадка", "Российский аукционный дом", "ТЭК - Торг", "Электронные торговые системы", "Сбербанк - Автоматизированная система торгов", "РТС - тендер", а также специализированный оператор - "Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа".