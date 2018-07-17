Верховный Суд поставил точку в споре об арбитрабильности корпоративных закупок

Верховный Суд РФ вынес определение по делу АО «Мосинжпроект», признав арбитрабильность споров из договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ. Это определение поставило точку в вопросе о том, могут ли разрешаться в порядке арбитража гражданско-правовые споры из договоров, заключенных в рамках корпоративных закупок.

Обстоятельства спора

В 2016 году АО «Мостеплострой» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о выдаче исполнительного листа на решение третейского суда против АО «Мосинжпроект». Договор, послуживший основанием спора, касался строительства московского метрополитена.

Возражая против приведения в исполнение арбитражного решения, Мосинжпроект ссылался на наличие в споре публичного элемента: 100% акций Мосинжпроекта принадлежат Москве, работы по договору оплачены за счет бюджетных средств, а сам договор заключен в публичных интересах. Эти обстоятельства, по мнению ответчика, не позволяют рассматривать данный спор в рамках конфиденциальной процедуры арбитража.

Суды первой и кассационной инстанции согласились с истцом и не нашли оснований для отказа в выдаче исполнительного листа. Мосинжпроект обратился в Верховный Суд РФ.

Верховный Суд, указав на то, что в законодательстве имеется неопределенность по вопросу арбитрабильности данной категории споров, направил запрос в Конституционный Суд, который, в свою очередь, от рассмотрения этого вопроса отказался. Согласно Определению Конституционного Суда от 12.04.2018 № 865-О, речь идет не о неопределенности законодательства, а об отсутствии единообразия судебной практики, а этот вопрос относится именно к компетенции Верховного Суда.

Неарбитрабильность спора – вопрос законодателя, а не суда

Согласно Определению от 11.07.2018 №305-ЭС17-7240, Верховный Суд не нашел оснований считать споры из Федерального закона №223-ФЗ неарбитрабильными. Согласно позиции судей Т.В. Завьяловой, Н.В. Павловой и Т.В. Тютина, при осуществлении корпоративных закупок юридические лица действуют как юридически равноправные, а споры между ними являются гражданско-правовыми. Закон об арбитраже устанавливает в качестве общего правила арбитрабильность гражданско-правовых споров; при этом отдельные категории гражданско-правовых споров – в силу наличия в них публичного элемента – законодатель прямо перечислил в качестве неарбитрабильных в процессуальных кодексах.

Учитывая, что законодатель не включил споры из корпоративных закупок в данный перечень, они являются арбитрабильными и могут рассматриваться в порядке арбитража, – резюмировал Верховный Суд.

Решения по спорам из корпоративных закупок не нарушают публичный порядок

Верховный Суд также окончательно признал, что сам факт того, что спор вытекает из контракта, заключенного в соответствии с процедурой Закона №223-ФЗ, не означает, что решение по такому спору противоречит публичному порядку. Основанием для нарушения публичного порядка в данном деле возможным могло бы считаться нарушение порядка затраты бюджетных средств, но не сам факт их использования для оплаты работ по договору.

«Можно только поприветствовать подход, который в данном деле продемонстрировал Верховный Суд. Эта позиция, особенно с учетом арбитражной реформы, будет способствовать развитию и популяризации добросовестного арбитража в России», - комментирует Ответственный администратор Российского арбитражного центра при Российском институте современного арбитража Андрей Горленко.

История вопроса

В последние годы вопрос о возможности передачи споров из корпоративных закупок в арбитраж был одним из наиболее неопределенных в практике государственных судов. Анализ судебной практики показал, что в отдельных регионах России вплоть до половины арбитражных решений по спорам из Закона №223-ФЗ отменялись или не приводились в исполнение. В качестве оснований суды указывали как неарбитрабильность таких споров, так и противоречие решений, вынесенных по ним, публичному порядку.