Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Верховный Суд поставил точку в споре об арбитрабильности корпоративных закупок

    Верховный Суд поставил точку в споре об арбитрабильности корпоративных закупок

    Поделиться

    Верховный Суд РФ вынес определение по делу АО «Мосинжпроект», признав арбитрабильность споров из договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ. Это определение поставило точку в вопросе о том, могут ли разрешаться в порядке арбитража гражданско-правовые споры из договоров, заключенных в рамках корпоративных закупок.

    Обстоятельства спора

    В 2016 году АО «Мостеплострой» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о выдаче исполнительного листа на решение третейского суда против АО «Мосинжпроект». Договор, послуживший основанием спора, касался строительства московского метрополитена.

    Возражая против приведения в исполнение арбитражного решения, Мосинжпроект ссылался на наличие в споре публичного элемента: 100% акций Мосинжпроекта принадлежат Москве, работы по договору оплачены за счет бюджетных средств, а сам договор заключен в публичных интересах. Эти обстоятельства, по мнению ответчика, не позволяют рассматривать данный спор в рамках конфиденциальной процедуры арбитража.

    Суды первой и кассационной инстанции согласились с истцом и не нашли оснований для отказа в выдаче исполнительного листа. Мосинжпроект обратился в Верховный Суд РФ.

    Верховный Суд, указав на то, что в законодательстве имеется неопределенность по вопросу арбитрабильности данной категории споров, направил запрос в Конституционный Суд, который, в свою очередь, от рассмотрения этого вопроса отказался. Согласно Определению Конституционного Суда от 12.04.2018 № 865-О, речь идет не о неопределенности законодательства, а об отсутствии единообразия судебной практики, а этот вопрос относится именно к компетенции Верховного Суда.

    Неарбитрабильность спора – вопрос законодателя, а не суда

    Согласно Определению от 11.07.2018 №305-ЭС17-7240, Верховный Суд не нашел оснований считать споры из Федерального закона №223-ФЗ неарбитрабильными. Согласно позиции судей Т.В. Завьяловой, Н.В. Павловой и Т.В. Тютина, при осуществлении корпоративных закупок юридические лица действуют как юридически равноправные, а споры между ними являются гражданско-правовыми. Закон об арбитраже устанавливает в качестве общего правила арбитрабильность гражданско-правовых споров; при этом отдельные категории гражданско-правовых споров – в силу наличия в них публичного элемента – законодатель прямо перечислил в качестве неарбитрабильных в процессуальных кодексах.

    Учитывая, что законодатель не включил споры из корпоративных закупок в данный перечень, они являются арбитрабильными и могут рассматриваться в порядке арбитража, – резюмировал Верховный Суд.

    Решения по спорам из корпоративных закупок не нарушают публичный порядок

    Верховный Суд также окончательно признал, что сам факт того, что спор вытекает из контракта, заключенного в соответствии с процедурой Закона №223-ФЗ, не означает, что решение по такому спору противоречит публичному порядку. Основанием для нарушения публичного порядка в данном деле возможным могло бы считаться нарушение порядка затраты бюджетных средств, но не сам факт их использования для оплаты работ по договору.

    «Можно только поприветствовать подход, который в данном деле продемонстрировал Верховный Суд. Эта позиция, особенно с учетом арбитражной реформы, будет способствовать развитию и популяризации добросовестного арбитража в России», - комментирует Ответственный администратор Российского арбитражного центра при Российском институте современного арбитража Андрей Горленко.

    История вопроса

    В последние годы вопрос о возможности передачи споров из корпоративных закупок в арбитраж был одним из наиболее неопределенных в практике государственных судов. Анализ судебной практики показал, что в отдельных регионах России вплоть до половины арбитражных решений по спорам из Закона №223-ФЗ отменялись или не приводились в исполнение. В качестве оснований суды указывали как неарбитрабильность таких споров, так и противоречие решений, вынесенных по ним, публичному порядку.


    верховный суд
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    09 декабря 2020 г.

    Пока бумажные, но могут станут электронными

    Подробнее

    16 марта 2020 г.

    Соглашение о сотрудничестве между Советом муниципальных образований Московской области и ЭТП ГПБ

    Подробнее

    12 сентября 2019 г.

    Неисполнение поставщиком обязательств по контракту - практика ФАС и судов

    Подробнее

    25 мая 2018 г.

    Внеплановые проверки заказчиков

    Подробнее

    31 октября 2017 г.

    Конституционный суд определит права третейских судов разбирать споры по поводу контрактов госкомпаний

    Подробнее

    09 сентября 2017 г.

    ФАС изменит порядок рассмотрения жалоб по 223-ФЗ

    Подробнее
    Позвонить