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    Правительство простит часть долгов по госконтрактам

    Автор: Torg94
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    Правительство РФ разрешило списать штрафы, не оплаченные исполнителями госконтрактов за 2015-2016 гг. Соответствующее постановление Правительства РФ вступает сегодня в силу.

    Реструктурируют долги только тем, кто полностью выполнил обязательства по договорам двухлетней и трёхлетней давности о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Решение о списании невыплаченных неустоек за несвоевременное исполнение и другие нарушения соглашений примут комиссии, созданные заказчиком.

    Если общая сумма штрафов не превышает 5 процентов цены контракта, то её вправе списать целиком. Если она составляет от 5 до 20 процентов стоимости договора, могут простить половину неустоек при условии, что 50 процентов этой задолженности погашено до 1 января 2017 г.

    По данным Министерства финансов РФ, в прошлом году заключено 3,52 млн госконтрактов на общую сумму 6,31 трлн руб. 96 процентов соглашений заключались на неконкурентной основе.

    В 2017 г. Счётная палата РФ выявила в сфере муниципальных и государственных закупок 2317 нарушений на сумму 118,4 млрд руб., что вдвое превышает показатель 2016 г. За тот же период экономия средств снизилась на треть.

    Счетная палата
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