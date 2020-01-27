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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Когда утвердят правила расчета стоимости строительства по нацпроектам

    Когда утвердят правила расчета стоимости строительства по нацпроектам

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    Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в марте текущего года планирует утвердить порядок определения цены контракта на строительство объектов по нацпроектам, которые в том числе позволят ускорить их возведение. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

    Как отметила пресс-служба, особенности указанных изменений в том, что начальная (максимальная) цена такого контракта определяется с использованием укрупненных нормативов цены строительства, а в случае их отсутствия – на основании данных о стоимости объектов-аналогов.

    Ранее Минстрой разработал проект приказа, которым предложил особый порядок для определения цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком,одновременно на подготовку проектной документации и само строительство объектов по нацпроектам. В конце декабря прошлого года в него были внесены изменения, которые установили возможность заключать контракты, предметом которых является одновременная подготовка проектной документации и инженерные изыскания, сами работы по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов, строящихся по национальным проектам.

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