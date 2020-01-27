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    Изменится порядок передачи информации между заказчиком и Казначейством для ведения реестра контрактов, составляющих гостайну

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    Приказ Казначейства России № 31н «О внесении изменений в Порядок формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих включению в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну», прошел регистрацию в Минюсте России.

    В соответствии с утвержденными изменениями актуализирован перечень кодов, которые указываются при формировании информации о контракте, заключенном с единственным контрагентом.

    Кроме этого, скорректированы правила формирования информации о цене контракта и о размере внесенного обеспечения его исполнения, в составе которой теперь указывается наименование и код валюты, в которой проходит оплата контракта по Общероссийскому классификатору валют.

    В новой редакции порядка учтены положения ч. 24 ст. 22 44-ФЗ, в соответствии с которой предусматриваются закупки по цене единиц товара, работы, услуги и максимальному значению цены контракта.

    Также актуализированы формы документов, формируемых для обмена информацией о заключенных контрактах между заказчиком и Казначейством России.

    Указанные изменения вступают в силу 25 января.

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