Изменится порядок передачи информации между заказчиком и Казначейством для ведения реестра контрактов, составляющих гостайну

Приказ Казначейства России № 31н «О внесении изменений в Порядок формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих включению в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну», прошел регистрацию в Минюсте России.

В соответствии с утвержденными изменениями актуализирован перечень кодов, которые указываются при формировании информации о контракте, заключенном с единственным контрагентом.

Кроме этого, скорректированы правила формирования информации о цене контракта и о размере внесенного обеспечения его исполнения, в составе которой теперь указывается наименование и код валюты, в которой проходит оплата контракта по Общероссийскому классификатору валют.

В новой редакции порядка учтены положения ч. 24 ст. 22 44-ФЗ, в соответствии с которой предусматриваются закупки по цене единиц товара, работы, услуги и максимальному значению цены контракта.

Также актуализированы формы документов, формируемых для обмена информацией о заключенных контрактах между заказчиком и Казначейством России.

Указанные изменения вступают в силу 25 января.