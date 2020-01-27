Проект наказания за картели просят смягчить

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» направили в Госдуму замечания к пакету правительственных антикартельных законопроектов. В письмах подчеркивается, что принятие пакета документов в текущей редакции «может привести к увеличению давления на бизнес, нарушению законных прав, интересов предпринимателей и коррупционным злоупотреблениям».

РСПП отмечает, что ужесточение уголовной и административной ответственности, а также упрощение порядка доказывания правонарушений, могут быть использованы для необоснованного уголовного преследования предпринимателей. По словам сопредседателя «Деловой России» Антона Данилова-Данильяна, бизнес надеется, что Дума проведет слушания по этому пакету или выслушает мнение предпринимателей на заседании комитетов.

ФАС России внесла пакет антикартельных законопроектов в Госдуму в конце ноября прошлого года. Ведомство хочет увеличить тюремное наказание за картельный сговор с трех до четырех лет, а если это повлияло на цены на торгах при госзакупках – наказание будет до пяти лет лишения свободы. Для членов совета директоров и мажоритариев, а также в случае особо крупного ущерба предполагается до шести лет заключения, а если было применено насилие или уничтожение имущества – до семи лет тюрьмы.