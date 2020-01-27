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    В чем особенности определения НМЦК при закупках сфере градостроительной деятельности

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    Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ разъяснило особенности определения НМЦК при закупках в сфере градостроительной деятельности. Об этом говорится в информационном сообщении Министроя по вопросам определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования), а также составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, размещенном на сайте министерства.

    Специалисты министерства рассказали о нюансах определения НМЦК при осуществлении закупок: работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации; услуг по исполнению функций технического заказчика; работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства; работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ; строительных работ в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства, расположенных на территории РФ.

    Также в сообщении содержатся рекомендуемые формы документов, формируемых заказчиками при обосновании НМЦК в указанных случаях. Приведен порядок составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства и рекомендуемая смета указанного контракта.

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