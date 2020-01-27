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    Разработаны правила согласования госконтрактов при несостоявшихся аукционах

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    Министерство финансов РФ разработало правила заключения госконтрактов с единственными поставщиками в случаях, когда конкурсы или аукционы признаны несостоявшимися. Такой проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных актов.

    Кроме того, министерство предлагает установить предельный размер начальной (максимальной) цены таких госконтрактов.

    Как указано в пояснительной записке к документу, правила согласования устанавливают форму обращения о заключении контракта с единственным поставщиком, перевод документооборота в электронную форму с использованием ЕИС, а также исчерпывающий перечень случаев, при которых контрольный орган в сфере закупок отказывает в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком, подрядчиком или исполнителем.

    Отмечается, что согласованию с контрольным органом будут подлежать контракты с единственным поставщиком при электронных аукционах с предельными размерами 1 млрд руб. при федеральных контрактах и 100 млн руб. при региональных и муниципальных контрактах. При проведении иных электронных процедур устанавливаются предельные размеры в 20 млн руб. для федеральных контрактов и 10 млн руб. для региональных и муниципальных контрактов.

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