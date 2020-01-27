Разъяснения ФАС России о порядке заключения контракта с победителем закупки, применяющим УСН, признаны недействующими

Верховный суд РФ вынес решение о признании недействующим письмо ФАС России № ИА/50880/19 «О разъяснении положений 44-ФЗ в части заключения государственного контракта с победителем закупки, применяющим упрощенную систему налогообложения».

В своем решении Суд подчеркнул, что указанный в письме порядок включения в проект контракта вариативного условия о цене контракта «включая НДС/НДС не облагается» из п. 3 ч. 1 ст. 3 44-ФЗ, на которую ссылается ФАС России, не вытекает. Тем самым антимонопольное ведомство фактически ввело новое нормативное правовое регулирование.

Таким образом, ВС РФ решил признать письмо не действующим с 9 декабря 2019 г.