Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Разъяснения ФАС России о порядке заключения контракта с победителем закупки, применяющим УСН, признаны недействующими

    Разъяснения ФАС России о порядке заключения контракта с победителем закупки, применяющим УСН, признаны недействующими

    Поделиться

    Верховный суд РФ вынес решение о признании недействующим письмо ФАС России № ИА/50880/19 «О разъяснении положений 44-ФЗ в части заключения государственного контракта с победителем закупки, применяющим упрощенную систему налогообложения».

    В своем решении Суд подчеркнул, что указанный в письме порядок включения в проект контракта вариативного условия о цене контракта «включая НДС/НДС не облагается» из п. 3 ч. 1 ст. 3 44-ФЗ, на которую ссылается ФАС России, не вытекает. Тем самым антимонопольное ведомство фактически ввело новое нормативное правовое регулирование.

    Таким образом, ВС РФ решил признать письмо не действующим с 9 декабря 2019 г.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить