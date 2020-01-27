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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Перевод претензионной работы в электронную форму в ЕИС может быть осуществлен в 2021 г.

    Перевод претензионной работы в электронную форму в ЕИС может быть осуществлен в 2021 г.

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    Перевод претензионной работы в электронную форму в Единую информационную систему (ЕИС) в сфере закупок может быть осуществлен в 2021 г. Об этом заявил замглавы ФАС России Михаил Евраев в ходе онлайн-трансляции по ответам на вопросы участников рынка закупок к ФАС.

    По его словам, соответствующие поправки о переводе всей претензионной работы (начиная с подачи жалоб) в электронную форму в ЕИС планируется принять в 2020 г. Однако заработать соответствующий функционал этой системы сможет, по его оценке, только в следующем году, поскольку Федеральному казначейству придется внести значительные изменения в ЕИС.

    Евраев отметил, что эти поправки должны затронуть не только госзакупки, но и закупки госкомпаний. Сейчас «претензионная» информация по 223-ФЗ размещается на сайтах территориальных управлений ФАС или сайте центрального аппарата службы.

    По его мнению, реализация этой задачи упростит и ускорит работу ФАС по вопросу включения компаний в Реестр недобросовестных поставщиков.

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