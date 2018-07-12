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    Что ждет малый бизнес через 6 лет

    Автор: Torg94
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    Министерство экономического развития РФ подготовило нацпроект по развитию малого и среднего бизнеса до 2024 г. В него вошли прежние меры господдержки только с обновленными целевыми показателями. Одна из главных целей нацпроекта — увеличение на 30% численности занятых в сфере малого предпринимательства с 19 млн до 25 млн человек к 2024 г. На финансовую поддержку предпринимателей планируется потратить 178 млрд руб., объем кредитного портфеля МСП должен вырасти с 4 трлн до 9 трлн руб. Кроме этого МЭР ставит цель удвоения за шесть лет объема госзакупок у малого бизнеса — с 2 трлн руб. до 4,2 трлн руб.

    Нацпроект состоит из восьми разделов, в которых прописаны меры господдержки. Это, в частности, «выращивание» из МСП поставщиков для крупнейших заказчиков, создание системы акселерации малого бизнеса и инфраструктуры для него — на это запрошено 237 млрд руб.

    Нацпроект предполагает к июлю следующего года создание единого агрегатора мер господдержки. Кроме этого, запланировано создание цифровой платформы поддержки производственной и сбытовой деятельности МСП. К февралю 2019 г. должен быть сформирован реестр производственных малых предприятий, то есть потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков. К ноябрю 2019 г. «Бизнес-навигатор» должен быть интегрирован с информационной системой промышленности ГИСП, в том числе для организации сбыта продукции.

    Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство (МСП)» будет рассмотрен в понедельник на президиуме совета при президенте по приоритетным проектам.

    смсп
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