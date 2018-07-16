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    Требования к банкам для открытия участниками закупок специальных счетов

    Автор: Елена Бусарова
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    Согласно новой редакции 44-ФЗ с 1 июля 2018 года обеспечение заявок на участие в электронных процедурах вносится участниками закупок на свой специальный счет (спецсчет), а не на счет ЭТП, как было ранее (1).

    В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 № 748 установлены требования к банкам (включая требования к их финансовой устойчивости ), в которых участники закупок должны открыть спецсчета, предназначенные для внесения денежных средств в целях обеспечения заявок на участие в процедурах.

    Согласно вышеназванному Постановлению Правительства РФ банки должны удовлетворять следующим требованиям (2):

    • наличие универсальной лицензии;

    • наличие собственных средств (капитала) в размере не менее размера, установленного в соответствии с Правилами размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. № 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах";

    • соответствие банка одному из следующих требований:

    -наличие собственных средств (капитала) в объеме не менее 100 млрд. рублей и нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка РФ;

    -наличие кредитного рейтинга не ниже уровня, установленного в соответствии с Правилами размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2011 г. № 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах".

    • участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках РФ в соответствии с ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации";

    • отсутствие просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в кредитной организации за счет средств федерального бюджета;

    • наличие в соответствии с ч. 13 ст.44 Закона о контрактной системе соглашений о взаимодействии с каждым из операторов электронных площадок, включенных в перечень, предусмотренный ч. 3 ст.24.1 указанного ФЗ.

    Министерство финансов РФ в своих разъяснениях от 27.04.2018 г. пояснило, что специальные счета участников закупок нельзя использовать для осуществления расчетов при исполнении контрактов (3).

    _________

    Источники

      1/ФЗ № 504-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”

      2/Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 N 748 "О требованиях к банкам (включая требования к их финансовой устойчивости), в которых участниками закупок открываются специальные счета, на которые вносятся денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

      3/https://www.minfin.ru/ru

    504-ФЗ, 44-ФЗ
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