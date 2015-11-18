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    Российская газета: Столица выбирает "малышей"

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    Объем закупок у малого бизнеса растет

    Объем закупок Москвы у представителей малого бизнеса достиг 76,3 млрд руб. за 9 месяцев 2015 года. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев: "Доля закупок столицы у субъектов малого бизнеса за девять месяцев составила 25% от общего объема закупок. В 2014 году объем закупок у субъектов малого бизнеса составил 98,7 млрд руб., это 17,7% их совокупного объема. К концу 2015 года этот показатель может превысить 100 млрд руб., таким образом, на долю малого бизнеса придется 26%".

    http://www.rg.ru/2015/11/17/zakupki.html

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