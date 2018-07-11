Новый партнер Финансового супермаркета ЭТП ГПБ поможет в подготовке договоров

Финансовый супермаркет ЭТП Газпромбанка и FreshDoc запустили робота-юриста для помощи клиентам торговой площадки в подготовке договоров.

«FreshDoc Конструктор документов» – искусственный интеллект вопросно-ответного типа, упрощающий подготовку сложных юридических документов. Сервис работает как персональный робот-юрист: моментально создает юридически грамотные договоры, исковые заявления, доверенности и более 1400 других видов документов.

Работа с Конструктором документов доступна для любого пользователя. Логика подготовки документа разработана юристами-экспертами на основе булевой алгебры: в системе есть блоки, из которых Конструктор «на лету собирает» индивидуальный пакет документов, максимально подходящий под условия сделки.

Клиенты ЭТП ГПБ Marketplace смогут легко создавать необходимые документы, не обладая юридическими знаниями, избавиться от рутины при подготовке сложных документов и больше времени уделять развитию бизнеса. Решение поможет снизить риск возникновения ошибок и значительно увеличить эффективность сотрудников, работающих над подготовкой документов.

«Бизнесу остро необходимо быстрое создание и юридически грамотное оформление документов. При этом предприниматели хотят работать в дружелюбной экосистеме, которая закрывает большинство их правовых проблем на уровне подготовки умных договоров. Самостоятельная разработка или заказ разработки сервисов, подобных нашему, для банков долго, дорого и, возможно, “не выстрелит”. Выход - привлечение пионеров рынка русского LegalTech, специализирующихся на решениях, проверенных временем и рублём. “FreshDoc. Конструктор документов” - именно такое решение. Мы уже доказали бизнесу выгоды от использования Конструктора документов и готовы к интеграции с существующими сервисами банков и маркетплейсами», - говорит генеральный директор Конструктора документов FreshDoc.ru Николай Пацков.

«Финтех находится в стадии бурного развития. Сегодня банковские маркетплейсы активно внедряют ПО на основе искусственного интеллекта, смарт-контрактов и blockchain, расширяя границы клиентского сервиса. Мы активно развиваем это направление, привлекая выгодные предложения лидеров рынка для клиентов площадки. FreshDoc привлекает нас как высокотехнологичный, востребованный продукт, способный закрыть реальные потребности наших клиентов. Marketplace ЭТП ГПБ выстраивает комфортную экосистему, доступную для максимально широкого круга предпринимателей, - отметил Владислас Прошинский, руководитель проектов ЭТП ГПБ.