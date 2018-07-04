Как проводить закупки по 223-ФЗ с июля

Со вступление в силу новых правил у заказчиков появился ряд вопросов, например, что делать, если заказчик не обновил положение с учетом 505-ФЗ, как изменить положение о закупке и проводить процедуры по новым правилам, какие нововведения не заработают с июля.

Прежде всего, нужно помнить, когда менять положение о закупке. Обновленное положение нужно разместить в ЕИС до 1 января 2019 г. В противном случае придется перейти на закупки по 44-ФЗ. При этом откладывая изменение положения на конец года, заказчик может лишить себя некоторых преимуществ. Так, если в положении продублированы «старые» правила размещения информации в ЕИС, то он не сможет воспользоваться возможностью полностью отказаться от подачи информации о закупках у единственного поставщика.

Кроме этого Минфин разъяснил, как проводить закупки, если положение не было изменено. До конца года можно проводить закупки по положению, в котором не учтены поправки к 223-ФЗ, вступающие в силу в июле. Если же не успели изменить положение, то следует учитывать некоторые нововведения: описывать предмет конкурентной закупки в документации по новым правилам и не отменять закупку после окончания срока подачи заявок.

Чтобы изменить положение и проводить закупки по новым правилам, нужно указать какие именно закупки будут проведены не в электронной форме. Если не сделать этого, то все закупки будут электронными. Также следует установить закрытый перечень закупок у единственного поставщика и включить требования к участникам закупки.

Важно, что электронные закупки у малого и среднего бизнеса отложены. Площадок для таких закупок еще нет. Они начнут работать после заключения соглашения между оператором и уполномоченными органами. Произойдет это не позднее 1 октября. В ближайшее время перенос старта электронных закупок узаконят.