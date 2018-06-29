Содержание отчета о заключенных договорах по 223-ФЗ с 1 июля 2018 года

Федеральный закон от 31.12.2017 N 505-ФЗ вносит изменение в 223-ФЗ относительно отчета, который заказчик публикует в ЕИС каждый месяц не позднее 10 числа.

С 01 июля 2018 года организатор закупок по-прежнему обязуется размещать в ЕИС сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам процедур. В соответствии с ФЗ от 31.12.2017 N 505-ФЗ предполагается, что к данной категории относится и информация об общей стоимости договоров, сведения о которых не внесены в реестр договоров согласно ч. 3 ст. 4.1 ФЗ № 223.

Как и раньше в ЕИС заказчики будут публиковать данные о количестве и стоимости договоров, заключенных по итогам закупки у единственного поставщика (ЕП). Кроме того, информация о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся конкурентных процедур будет относиться в отдельную категорию. Организаторам закупок по 223-ФЗ с 01 июля 2018 года не требуется публиковать в ЕИС некоторые сведения о заключенных договорах. Среди них:

- информация о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупочной процедуры, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой имеются решения Правительства РФ согласно ч. 16 ст. 4 ФЗ № 223 о неразмещении в ЕИС;

- информация о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по итогам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Таким образом, законодательные нововведения упрощают заказчику процедуру отчетности по 223-ФЗ, конкретизируют сведения об общей стоимости договоров, а также разделяют сведения о заключенных договорах с ЕП при несостоявшейся процедуре.



