Доступ к непубличной информации реестра договоров по 223-ФЗ будет расширен

Постановление Правительства РФ от 22.06.2018 №715 вносит с 01.07.2018 г. изменение в п.19 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31 октября 2014 г. № 1132 "О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки" (далее- Правила), в части увеличения государственных органов, имеющих доступ к непубличной информации названного реестра договоров, заключенных в рамках 223-ФЗ.

Согласно названному нормативно-правовому акту, доступ к информации, содержащейся в реестре и указанной в пп. "ж", "з", "л" и "м" п. 2 настоящих Правил, помимо ФАС и ее территориальных подразделений, будет также предоставлен:

- Счетной палате Российской Федерации, контрольно-счетным органам субъектов Российской Федерации, контрольно-счетным органам муниципальных образований, Федеральному казначейству в соответствии с полномочиями, предусмотренными законодательством РФ, при осуществлении ими мероприятий по контролю в отношении закупок, осуществляемых бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, государственными (муниципальными) унитарными предприятиями.

Помимо этого, изменение касается информации и документов, указанных в подпунктах "е" и "к" пункта 2 названных Правил. Доступ к указанным сведениям с 01.09.2018 г. будут иметь:

- ФАС и ее территориальные подразделения

- Счетная палата РФ, контрольно-счетные органы субъектов РФ, контрольно-счетные органы муниципальных образований Федеральное казначейство в соответствии с полномочиями, предусмотренными законодательством РФ, при осуществлении ими мероприятий по контролю в отношении закупок, осуществляемых бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, государственными (муниципальными) унитарными предприятиями;

- акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", осуществляющему деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства в соответствии с ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ".

Таким образом, круг органов, имеющих доступ к информации, не являющейся общедоступной, расширится, а значит усилится контроль в сфере закупок по 223-ФЗ.