Российская газета: Поставщик в окне

Аукционы в сфере капремонта переходят в электронный формат

Электронные аукционы в сфере капитального ремонта имеют хорошие перспективы и выгодны как заказчикам, так и поставщикам. К такому выводу пришли участники II Всероссийского съезда некоммерческих организаций (фондов) - региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, прошедшего в Самаре. Его организаторами выступили Министерство строительства и ЖКХ РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ и правительство Самарской области.

http://www.rg.ru/2015/08/18/remont.html