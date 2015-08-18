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    Российская газета: Поставщик в окне

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    Аукционы в сфере капремонта переходят в электронный формат

    Электронные аукционы в сфере капитального ремонта имеют хорошие перспективы и выгодны как заказчикам, так и поставщикам. К такому выводу пришли участники II Всероссийского съезда некоммерческих организаций (фондов) - региональных операторов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, прошедшего в Самаре. Его организаторами выступили Министерство строительства и ЖКХ РФ, Фонд содействия реформированию ЖКХ и правительство Самарской области.

    http://www.rg.ru/2015/08/18/remont.html

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