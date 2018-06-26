Электронные закупки у субъектов МСП по 223-ФЗ откладываются

21 декабря 2021 г. В ближайшее время углеродные квоты станут товаром Подробнее

12 января 2022 г. «Внутренний рынок» – должен стать своим Подробнее

28 декабря 2021 г. Новогодний онлайн-квиз «Я Готов к 2022» и подарки от ЭТП ГПБ Подробнее

21 декабря 2021 г. Чек-лист по увеличению прибыли через закупки и масштабированию бизнеса Подробнее

10 декабря 2021 г. Что учесть для закупки качественной продукции. Разбор типовых ошибок заказчиков при описании объекта закупки. Подробнее

06 декабря 2021 г. Состоялся X интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» Подробнее

06 декабря 2021 г. За что заказчиков штрафуют? Подробнее

29 ноября 2021 г. Удорожание себестоимости контракта: какие условия стоит учитывать при изучении закупочной документации? Подробнее

29 ноября 2021 г. К чему готовиться участникам аукциона с 01.01.2022: новые правила игры Подробнее

22 ноября 2021 г. Претензионная работа со стороны заказчика: 5 ключевых этапов и типовые ошибки Подробнее

22 ноября 2021 г. Топ-7 действий поставщика для подготовки к новшествам по 44-ФЗ с 01.01.2022 году Подробнее

01 ноября 2021 г. ЗАКУПКА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА Подробнее

01 ноября 2021 г. Обоснование НМЦК при закупке услуг по охране. Приказ Росгвардии от 15.02.2021 года № 45 Подробнее

25 октября 2021 г. Каталог товаров, работ и услуг ЭТП ГПБ пополнился новыми товарами продукции пищевой промышленности Подробнее

19 октября 2021 г. В Крыму завершилась II Общероссийская конференция «Госзаказ на берегах Тавриды» Подробнее

18 октября 2021 г. ЗАКУПКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА Подробнее

08 октября 2021 г. Закупка продуктов питания – как учесть все требования закона и избежать рисков Подробнее

04 октября 2021 г. Достижение углеродной нейтральности: Правительство Сахалинской области и ЭТП ГПБ внедрят цифровые инструменты Подробнее

04 октября 2021 г. Госзаказ на берегах Тавриды II – с 6 октября Подробнее

28 сентября 2021 г. Уведомление об изменении тарифной модели с 1 октября 2021 года Подробнее

27 сентября 2021 г. 5 шагов к правильной заявке и победе в закупке Подробнее

20 сентября 2021 г. Бумажная форма закупки: когда можно проводить? Подробнее

20 сентября 2021 г. Правомерно ли использование минимальной цены при определении НМЦК Подробнее

10 сентября 2021 г. Закупка ТРУ при изменении цены по ФЗ № 223. Корректировка договора. Возможные риски Подробнее

09 сентября 2021 г. Изменения в механизм проверки заказчиками опыта поставщиков вступят в силу с 1 января 2022 года Подробнее

20 августа 2021 г. Правомерно ли заключение контракта с нулевой ценой по итогам закупок в рамках Законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ? Подробнее

24 июня 2021 г. IX Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» Подробнее

03 июня 2021 г. Расширение линейки дополнительных услуг на ЭТП ГПБ Подробнее

28 мая 2021 г. Прейскурантные закупки ПАО «Газпром» на ЭТП ГПБ Подробнее

11 мая 2021 г. ПредприниМАЙ Подробнее

30 апреля 2021 г. Восстановите бизнес после пандемии — «ПредприниМАЙ!» на ЭТП ГПБ Подробнее

26 апреля 2021 г. Как происходит обмен документами при обращении в ФАС с жалобой на действия (бездействия) заказчика по ФЗ №223 Подробнее

09 апреля 2021 г. Конференция по закупкам лекарственных средств состоялась в Оренбурге Подробнее

09 апреля 2021 г. Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре в Йошкар-Оле Подробнее

05 марта 2021 г. Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по ФЗ №223 Подробнее

04 марта 2021 г. Эксперты ЭТП ГПБ выступили на lll Пензенской конференции государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок» Подробнее

04 марта 2021 г. Срок продления подачи заявок при внесении изменений в извещение Подробнее

04 марта 2021 г. НАПРАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА О ДАЧЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ. ЕГО РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ В ЗАКУПОЧНОМ ПРОЦЕССЕ Подробнее

18 февраля 2021 г. Правительство подготовило новый пакет поддержки МСП Подробнее

01 февраля 2021 г. III Пензенская конференция государственных, муниципальных и корпоративных закупок «Вакцина для закупок» Подробнее

29 января 2021 г. Уведомление об изменении тарифной модели Подробнее

24 января 2021 г. Новая услуга ЭТП ГПБ — калькулятор тарифов Подробнее

18 января 2021 г. Обучающий Центр ЭТП ГПБ — итоги 2020 года Подробнее

14 января 2021 г. Андрей Садофьев: ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА! Подробнее

21 декабря 2020 г. Новые Заказчики на площадке Подробнее

16 декабря 2020 г. «Успеть до конца года: итоги и секретные приемы от экспертов по финансовым продуктам» – состоялась финансовая конференция ЭТП ГПБ Подробнее

14 декабря 2020 г. Закон о закупках – наболевшие изменения и неотвратимые перспективы Подробнее

14 декабря 2020 г. Новые Заказчики на ЭТП ГПБ Подробнее

07 декабря 2020 г. Закупка товаров в целях исполнения государственного (муниципального) контракта Подробнее

07 декабря 2020 г. Новые заказчики октября-ноября на ЭТП ГПБ Подробнее

03 декабря 2020 г. Состоялся IX Интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» Подробнее

30 ноября 2020 г. Заказчики октября 2020 года на ЭТП ГПБ Подробнее

19 октября 2020 г. Новые заказчики ЭТП ГПБ в августе и сентябре 2020 Подробнее

12 октября 2020 г. Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ Подробнее

06 октября 2020 г. Контур провел конференцию «Участие в торгах после пандемии» Подробнее

05 октября 2020 г. Новые Заказчики августа-сентября 2020 года на ЭТП ГПБ Подробнее

01 октября 2020 г. Составление проекта договора. Возможность его корректировки Подробнее

28 сентября 2020 г. Октябрь – месяц обучения для Заказчиков на ЭТП ГПБ Подробнее

23 сентября 2020 г. 5 правил успешного тендерного специалиста Подробнее

04 сентября 2020 г. Новые Заказчики июня-июля 2020 года на ЭТП ГПБ Подробнее

26 августа 2020 г. Правила национального режима при закупках. Изменения и практика применения Подробнее

31 июля 2020 г. Новые типовые контракты разместили в ЕИС Подробнее

13 июля 2020 г. ЭТП ГПБ – 8 лет с вами! Подробнее

06 июля 2020 г. Взаимодействие поставщика с заказчиком до подведения итогов процедуры Подробнее

29 июня 2020 г. Состоялась VIII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» Подробнее

22 июня 2020 г. VIII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» пройдет онлайн Подробнее

22 июня 2020 г. Минфин России разъяснил порядок осуществления закупок в предстоящие нерабочие дни 24 июня и 1 июля Подробнее

01 июня 2020 г. ЭТП ГПБ дарит три дополнительных месяца использования Электронной подписи Подробнее

21 мая 2020 г. Закупки в период распространения коронавирусной инфекции СOVID-19 Подробнее

18 мая 2020 г. Дистанционные способы идентификации личности для ЭП по рекомендации Минкомсвязи РФ Подробнее

15 мая 2020 г. Приглашаем на онлайн-конференцию «Участие в закупках в условиях коронакризиса» Подробнее

27 апреля 2020 г. Алгоритм закупки. Важные аспекты ее проведения Подробнее

16 апреля 2020 г. Бесплатный электронный оборот от ЭТП ГПБ на 6 месяцев Подробнее

13 апреля 2020 г. Поздравляем с Днем Космонавтики! Подробнее

10 апреля 2020 г. ЭТП ГПБ – полный функционал в условиях карантина Подробнее

09 апреля 2020 г. Антикризисная акция от ЭДО Электронной торговой площадки Газпромбанка Подробнее

08 апреля 2020 г. Как работать в апреле – рекомендации, законодательство, форс-мажор, карантин Подробнее

06 апреля 2020 г. Постановление Правительства РФ по особенностям осуществления закупок в период мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Подробнее

06 апреля 2020 г. Национальный режим в сфере закупок с 2020 года Подробнее

06 апреля 2020 г. В Хабаровске прошел вебинар для компаний малого и среднего бизнеса по успешному участию в закупках по 223-фз Подробнее

06 апреля 2020 г. ФАС РОССИИ ПОДГОТОВИЛА РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКАМ И ПЛОЩАДКАМ О РАБОТЕ ДО 30 АПРЕЛЯ Подробнее

27 марта 2020 г. Онлайн-семинар Корпорации МСП для предпринимателей Великого Новгорода Подробнее

16 марта 2020 г. Изменения в 223-ФЗ размещены для обсуждения Подробнее

19 февраля 2020 г. Абсолют Банк и ЭТП Газпромбанка заключили договор о партнерстве Подробнее

17 февраля 2020 г. Сроки и специфика подписания договоров по 223-ФЗ Подробнее

10 февраля 2020 г. Торговый Портал – закупки ГК Газпром стали еще лучше Подробнее

30 декабря 2019 г. Обязательная регистрация в ЕИС участников электронных процедур с 01.01.2020 Подробнее

25 декабря 2019 г. Диверсификация ОПК и реализация нацпроектов - чего ждать от предстоящего Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»? Подробнее

10 декабря 2019 г. Состоялся восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» Подробнее

28 ноября 2019 г. Эксперт ЭТП ГПБ на Op-Ex Russia 2019 Подробнее

22 ноября 2019 г. Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ» Подробнее

18 ноября 2019 г. Семинар по закупкам лекарств и медицинских средств в Ульяновской Области Подробнее

12 ноября 2019 г. Завершилась конференция Госзаказ на берегах Тавриды Подробнее

07 ноября 2019 г. Продолжается общероссийская конференция по государственным закупкам Подробнее

05 ноября 2019 г. Госзаказ на берегах Тавриды – уже завтра! Подробнее

07 октября 2019 г. Обучающий семинар в Ульяновске - Профессионализм заказчиков как фактор эффективности контрактной системы в сфере закупок Подробнее

26 сентября 2019 г. 25 сентября в Калининграде стартовала II Всероссийская конференция по закупкам Подробнее

23 сентября 2019 г. Калининградский бизнес обсудит изменения законодательства контрактной системы Подробнее

12 сентября 2019 г. Неисполнение поставщиком обязательств по контракту - практика ФАС и судов Подробнее

19 августа 2019 г. Госзакупки у МСП увеличили до 20% Подробнее

19 августа 2019 г. ФАС планирует реформировать 223-ФЗ о закупках госкомпаний Подробнее

19 августа 2019 г. Разработаны единые документы в сфере закупок Подробнее

08 июля 2019 г. Эксперты ЭТП ГПБ приняли участие в «II неделе контрактных отношений и закупок» в Ульяновске. Подробнее

08 июля 2019 г. Представители ЭТП ГПБ обменялись опытом в сфере электронных закупок с Южной Кореей Подробнее

08 июля 2019 г. Для выявления и пресечения картелей создана специальная программа Подробнее

08 июля 2019 г. Минсельхоз подготовил поправки в закон для контроля качества закупаемого продовольствия Подробнее

08 июля 2019 г. Утверждены требования к критериям отнесения товаров к инновационной продукции для формирования плана закупки по 223-ФЗ Подробнее

07 июля 2019 г. В России могут ввести обязательное лабораторное исследование продуктов питания при госзакупках Подробнее

07 июля 2019 г. Заказчики из специального перечня начнут проводить закрытые электронные торги с 2020 г. Подробнее

07 июля 2019 г. Оплату госзакупок могут перевести на эскроу-счета Подробнее

07 июля 2019 г. Госкомпании не будут учитывать закупку строительства морских судов при расчете годового объема закупок у МСП Подробнее

07 июля 2019 г. Срок планирования закупок у МСП решили увеличить Подробнее

07 июля 2019 г. Объем госзакупок в сфере информационной безопасности в первом полугодии 2019 г. снизился Подробнее

07 июля 2019 г. Госзакупки лекарств выросли почти на 39% Подробнее

07 июля 2019 г. Новый сервис от ЭТП ГПБ: открытие спецсчетов онлайн! Подробнее

03 июля 2019 г. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ГРАЖДАНСКИЙ РЫНОК ЗАКУПОК Подробнее

03 июля 2019 г. ИЗМЕНЕНИЕ В ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ Подробнее

07 мая 2019 г. VII Международная конференция «Публичные закупки: проблемы правоприменения» Подробнее

21 сентября 2018 г. Сроки и специфика подписания договоров по 223-ФЗ Подробнее

17 сентября 2018 г. Дополнен перечень отношений, регулирование которых не подпадает под действие 223-ФЗ Подробнее

27 августа 2018 г. Описания предмета закупки в соответствии с поправками 223-ФЗ Подробнее

22 августа 2018 г. Минфин установит требования к банкам, выдающим гарантии СМСП Подробнее

16 августа 2018 г. Обеспечение заявки на участие в закупке. Виды и ограничения Подробнее

15 августа 2018 г. Сложности участия стартапов в закупках по 223-ФЗ Подробнее

06 августа 2018 г. Мифы об электронных торгах Подробнее

17 июля 2018 г. Минфин введет ведомственный контроль закупок по 223-ФЗ Подробнее

06 июля 2018 г. Кто и почему попадает в реестр ненадежных поставщиков Подробнее

04 июля 2018 г. ФАС изменит закон для развития конкуренции в ГОЗ Подробнее

02 июля 2018 г. Доступ к непубличной информации реестра договоров по 223-ФЗ будет расширен Подробнее

29 июня 2018 г. Содержание отчета о заключенных договорах по 223-ФЗ с 1 июля 2018 года Подробнее

29 июня 2018 г. Поправки Минфин сделают закупки госкомпаний более открытыми Подробнее

25 июня 2018 г. К чему приведут изменения на рынке закупок Подробнее

07 июня 2018 г. Госкорпорации не смогут завышать требования к банковским гарантиям Подробнее

01 июня 2018 г. Почему реформу электронных закупок необходимо переносить Подробнее

28 мая 2018 г. Правовое регулирование закупок: процедурный контроль или экономическая эффективность? Подробнее

25 мая 2018 г. Внеплановые проверки заказчиков Подробнее

19 мая 2018 г. На ПМЮФ-2018 обсудили правовое регулирование закупок Подробнее

27 апреля 2018 г. ФАС предлагает перевести госкомпании на закупку топлива по рыночным ценам Подробнее

19 апреля 2018 г. Госзакупки испытывают на растяжение Подробнее

04 апреля 2018 г. Минфин готовит правила работы со спецсчетами при госзакупках Подробнее

02 апреля 2018 г. Минфин отчитается о госзакупках в 2017 году Подробнее

29 марта 2018 г. Закупки госкомпаний все ближе к реформе Подробнее

22 марта 2018 г. Госдума рассмотрит законопроект об экологичности госконтрактов Подробнее

21 марта 2018 г. Закупки у СМСП обязательны для 1050 госкомпаний Подробнее

21 марта 2018 г. Предприятия ОПК претендуют на гражданскую продукцию в госзаказе Подробнее

21 марта 2018 г. Минфин подчеркнул важность допсервисов в ЕИС Подробнее

20 марта 2018 г. Новые правила внесения в реестр договоров сведений о закупках у CМСП по 223-ФЗ Подробнее

16 марта 2018 г. Глава ФАС акцентировался на проблеме картельных сговоров Подробнее

05 марта 2018 г. Открыта запись на вебинар для поставщиков Подробнее

21 февраля 2018 г. На что тратят деньги театры Подробнее

19 февраля 2018 г. Минюст против унификации торгов по продаже имущества Подробнее

16 февраля 2018 г. ФАС зафиксировала рост количества жалоб по 44-ФЗ в 2017 г. Подробнее

08 февраля 2018 г. Минпромторг решил поддержать компании ОПК в торгах по 223-ФЗ Подробнее

06 февраля 2018 г. Скорая информационная помощь для поставщика Подробнее

03 февраля 2018 г. ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков Подробнее

02 февраля 2018 г. ФАС усложнит жизнь недобросовестным жалобщикам Подробнее

30 января 2018 г. Минфин и ФАС рассказали о специфике закупок аудиторских услуг Подробнее

29 января 2018 г. Законопроект об унификации госзакупок без торгов принят в первом чтении Подробнее

26 января 2018 г. «Роскосмос» заменит «Газпрому» иностранных поставщиков Подробнее

25 января 2018 г. Минпромторг и МЭР усилят меры поддержки отечественных производителей телеком-оборудования Подробнее

22 января 2018 г. Эксперт ФАС объяснил условия рассмотрения жалоб Подробнее

19 января 2018 г. Комитет Госдумы одобрил поправки к 223-ФЗ и 44-ФЗ Подробнее

19 января 2018 г. Развитие электронных закупок будет набирать обороты Подробнее

11 января 2018 г. 23-24 января пройдет вебинар для поставщиков Подробнее

22 декабря 2017 г. 43% всех закупок в госсекторе происходит с дисконтом менее 1% Подробнее

22 декабря 2017 г. Топ-3 ожидаемых изменений 223-ФЗ в 2018 году Подробнее

21 декабря 2017 г. Топ-3 изменений в 223-ФЗ за 2017 год Подробнее

18 декабря 2017 г. Госдума во втором чтении приняла существенные поправки к 223-ФЗ и 44-ФЗ Подробнее

14 декабря 2017 г. Только 34% закупок регионов можно назвать прозрачными Подробнее

11 декабря 2017 г. Операторы ЭТП предупредили об опасностях монополизации «секретных» закупок Подробнее

08 декабря 2017 г. 126 крупнейших заказчиков могут перейти в закрытую систему закупок Подробнее

04 декабря 2017 г. ФАС даст доступ банкам к блэклисту поставщиков Подробнее

01 декабря 2017 г. Интерес к электронным магазинам продолжает расти Подробнее

15 ноября 2017 г. Госзакупки в строительстве станут проще Подробнее

03 ноября 2017 г. ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков Подробнее

30 октября 2017 г. Мнение экспертов рынка об изменениях в законе 223-ФЗ Подробнее

20 октября 2017 г. «Ростех» описал этапы информатизации госзакупок Подробнее

06 октября 2017 г. ЭТП ГПБ проведёт двухдневный вебинар для поставщиков Подробнее

04 октября 2017 г. Госзаказ и закупки госкомпаний - один из ключевых элементов экономической поддержки МСП Подробнее

28 сентября 2017 г. Минфин готовит законопроект по унификации требований к банковским гарантиям для субъектов МСП Подробнее

22 сентября 2017 г. Минэкономразвития предлагает проводить торги по реализации госимущества по 44-ФЗ Подробнее

05 сентября 2017 г. 7 ноября начнётся новый курс профессиональной подготовки поставщиков Подробнее

05 сентября 2017 г. Открыта регистрация на семинар для поставщиков по участию в торгах на ЭТП ГПБ Подробнее

04 сентября 2017 г. Контроль за закупками госкомпаниями морской и авиатехники будет усилен Подробнее

21 августа 2017 г. Основы участия товаров иностранного происхождения в государственных тендерах: обязательные условия и о чем не стоит забывать Подробнее

18 августа 2017 г. Минэнерго предложило исключить из закупок по 223-ФЗ сделки с недвижимостью Подробнее

17 августа 2017 г. ФАС расширил доступ к госконтрактам на оказание услуг общепита Подробнее

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19 июля 2017 г. Доля закупок у СМСП по 223-ФЗ составила 11% в первом полугодии 2017 Подробнее

17 июля 2017 г. Внедрение комплаенс-контроля снизит риски нарушения организациями ОПК требований 44-ФЗ и 223-ФЗ Подробнее

30 июня 2017 г. Минфин разработал законопроект о получении долгов по госконтрактам через "третьих лиц" Подробнее

26 июня 2017 г. Банк России утвердил Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг МФО Подробнее

24 июня 2017 г. Поставщики жалуются ФАС, что критерии оценки субъективны, что дальше? Подробнее

23 июня 2017 г. Реформа по переводу госзакупок в электронный вид откладывается до 2019 года Подробнее

19 июня 2017 г. Недобросовестный поставщик примет участие в госзакупках Подробнее

19 июня 2017 г. Условия переноса срока исполнения контракта Подробнее

16 июня 2017 г. Специфика российско-белорусских отношений в сфере закупок Подробнее

09 июня 2017 г. Как определить вероятность победы в тендере Подробнее