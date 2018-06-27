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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Создание унитарных предприятий на конкурентных рынках может быть ограничено

    Создание унитарных предприятий на конкурентных рынках может быть ограничено

    Автор: Torg94
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    Минэкономразвития предлагает на законодательном уровне ограничить создание унитарных предприятий на конкурентных рынках. Об этом говорится в плане мероприятий МЭР по ускорению роста инвестиций в основной капитал и повышению их доли в ВВП до 25%.

    Результатом подобного нововведения должна стать оптимизация объема и структуры государственной собственности, а также ограничение присутствия государства на конкурентных рынках и повышение эффективности управления активами, переданными в частную собственность.

    В документе сказано, что федеральный закон должен быть разработан к июню 2019 г.

    минэкономразвития, ВВП
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