Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Поправки Минфин сделают закупки госкомпаний более открытыми

    Поправки Минфин сделают закупки госкомпаний более открытыми

    Автор: Torg94
    Поделиться

    Министерство финансов РФ разработало проект поправок в 223-ФЗ который ликвидирует возможность госкомпаний не раскрывать данные о закупках у взаимозависимых поставщиков и закупках для исполнения контрактов с иностранными контрагентами, которые предполагают поставки товаров за пределы РФ.

    Минфин предлагает оценивать взаимозависимость госкомпаний и их поставщиков по нормам 223-ФЗ, где порог участия одного юрлица в другом определен как 50%. Это вынудит к обязательному раскрытию данных о закупках как минимум одну сторону каждой такой сделки: о закупках у юрлиц с долей заказчика менее 50% будут сообщать сами заказчики, а при доле выше 50% — поставщики.

    Также Минфин предлагает обязать госкомпании раскрывать данные о закупках по внешнеторговым сделкам — закрытыми останутся только закупки госАО для исполнения иностранных договоров о работах или услугах. Сейчас кроме закупок у взаимозависимых лиц из-под действия ФЗ-223 выведены закупки для исполнения договора, заключенного заказчиком с иностранным юридическим лицом, включая договоры о поставках товара за пределы РФ.



    Минфин, 223-ФЗ
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    03 июля 2020 г.

    Минфин предлагает сделать исполнение банковских гарантий по госзакупкам автоматическим

    Подробнее

    22 июня 2020 г.

    Минфин России разъяснил порядок осуществления закупок в предстоящие нерабочие дни 24 июня и 1 июля

    Подробнее

    11 июня 2020 г.

    Онлайн-конференция «ГОСЗАКАЗ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» приглашает к участию профессионалов закупок

    Подробнее

    10 апреля 2020 г.

    ЭТП ГПБ – полный функционал в условиях карантина

    Подробнее

    03 апреля 2020 г.

    О закупках в апреле

    Подробнее

    27 марта 2020 г.

    Перенос сроков по закупкам

    Подробнее

    27 марта 2020 г.

    Об осуществлении закупок согласно 44-ФЗ в нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020г.

    Подробнее

    21 августа 2018 г.

    Участников закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ поставят на казначейский учет

    Подробнее

    04 июля 2018 г.

    Как проводить закупки по 223-ФЗ с июля

    Подробнее

    18 июня 2018 г.

    Минфин определился со стартом реформы закупок

    Подробнее

    08 июня 2018 г.

    Опубликован список банков, которые могут выдавать гарантии для госзакупок

    Подробнее

    04 апреля 2018 г.

    Минфин готовит правила работы со спецсчетами при госзакупках

    Подробнее

    02 апреля 2018 г.

    Минфин отчитается о госзакупках в 2017 году

    Подробнее

    21 марта 2018 г.

    Минфин подчеркнул важность допсервисов в ЕИС

    Подробнее

    30 января 2018 г.

    Минфин и ФАС рассказали о специфике закупок аудиторских услуг

    Подробнее

    23 октября 2017 г.

    Госзаказчики начнут закупаться по каталогу ТРУ

    Подробнее

    28 сентября 2017 г.

    Минфин готовит законопроект по унификации требований к банковским гарантиям для субъектов МСП

    Подробнее

    20 сентября 2017 г.

    Минфин ограничит число банков для выдачи банковской гарантии

    Подробнее

    18 сентября 2017 г.

    Минфин организует сбор обратной связи от всех участников рынка закупок

    Подробнее

    14 сентября 2017 г.

    Минфин предлагает выплачивать авансы за поставки в несколько этапов

    Подробнее

    04 августа 2017 г.

    Переуступка прав требования по государственным контрактам противоречит бюджетному законодательству

    Подробнее

    27 июля 2017 г.

    Минфин предложил проводить малые закупки через Каталог ЕИС

    Подробнее

    24 июля 2017 г.

    Число компаний обязанных закупать часть продукции у СМСП увеличится в 2 раза

    Подробнее

    19 июля 2017 г.

    Доля закупок у СМСП по 223-ФЗ составила 11% в первом полугодии 2017

    Подробнее

    05 июля 2017 г.

    Минфин выступил с инициативой отражать все операции поставщиков при казначейском сопровождении госзаказа

    Подробнее

    30 июня 2017 г.

    Минфин разработал законопроект о получении долгов по госконтрактам через "третьих лиц"

    Подробнее
    Позвонить