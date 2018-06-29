Поправки Минфин сделают закупки госкомпаний более открытыми

Министерство финансов РФ разработало проект поправок в 223-ФЗ который ликвидирует возможность госкомпаний не раскрывать данные о закупках у взаимозависимых поставщиков и закупках для исполнения контрактов с иностранными контрагентами, которые предполагают поставки товаров за пределы РФ.

Минфин предлагает оценивать взаимозависимость госкомпаний и их поставщиков по нормам 223-ФЗ, где порог участия одного юрлица в другом определен как 50%. Это вынудит к обязательному раскрытию данных о закупках как минимум одну сторону каждой такой сделки: о закупках у юрлиц с долей заказчика менее 50% будут сообщать сами заказчики, а при доле выше 50% — поставщики.

Также Минфин предлагает обязать госкомпании раскрывать данные о закупках по внешнеторговым сделкам — закрытыми останутся только закупки госАО для исполнения иностранных договоров о работах или услугах. Сейчас кроме закупок у взаимозависимых лиц из-под действия ФЗ-223 выведены закупки для исполнения договора, заключенного заказчиком с иностранным юридическим лицом, включая договоры о поставках товара за пределы РФ.



