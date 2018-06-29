Поправки Минфин сделают закупки госкомпаний более открытыми

03 июля 2020 г.
Минфин предлагает сделать исполнение банковских гарантий по госзакупкам автоматическимПодробнее
22 июня 2020 г.
Минфин России разъяснил порядок осуществления закупок в предстоящие нерабочие дни 24 июня и 1 июляПодробнее
11 июня 2020 г.
Онлайн-конференция «ГОСЗАКАЗ: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» приглашает к участию профессионалов закупокПодробнее
10 апреля 2020 г.
ЭТП ГПБ – полный функционал в условиях карантинаПодробнее
03 апреля 2020 г.
О закупках в апрелеПодробнее
27 марта 2020 г.
Перенос сроков по закупкамПодробнее
27 марта 2020 г.
Об осуществлении закупок согласно 44-ФЗ в нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020г.Подробнее
21 августа 2018 г.
Участников закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ поставят на казначейский учет Подробнее
04 июля 2018 г.
Как проводить закупки по 223-ФЗ с июляПодробнее
18 июня 2018 г.
Минфин определился со стартом реформы закупокПодробнее
08 июня 2018 г.
Опубликован список банков, которые могут выдавать гарантии для госзакупокПодробнее
04 апреля 2018 г.
Минфин готовит правила работы со спецсчетами при госзакупкахПодробнее
02 апреля 2018 г.
Минфин отчитается о госзакупках в 2017 годуПодробнее
21 марта 2018 г.
Минфин подчеркнул важность допсервисов в ЕИСПодробнее
30 января 2018 г.
Минфин и ФАС рассказали о специфике закупок аудиторских услугПодробнее
23 октября 2017 г.
Госзаказчики начнут закупаться по каталогу ТРУ Подробнее
28 сентября 2017 г.
Минфин готовит законопроект по унификации требований к банковским гарантиям для субъектов МСП Подробнее
20 сентября 2017 г.
Минфин ограничит число банков для выдачи банковской гарантии Подробнее
18 сентября 2017 г.
Минфин организует сбор обратной связи от всех участников рынка закупокПодробнее
14 сентября 2017 г.
Минфин предлагает выплачивать авансы за поставки в несколько этаповПодробнее
04 августа 2017 г.
Переуступка прав требования по государственным контрактам противоречит бюджетному законодательству Подробнее
27 июля 2017 г.
Минфин предложил проводить малые закупки через Каталог ЕИСПодробнее
24 июля 2017 г.
Число компаний обязанных закупать часть продукции у СМСП увеличится в 2 разаПодробнее
19 июля 2017 г.
Доля закупок у СМСП по 223-ФЗ составила 11% в первом полугодии 2017 Подробнее
05 июля 2017 г.
Минфин выступил с инициативой отражать все операции поставщиков при казначейском сопровождении госзаказаПодробнее
30 июня 2017 г.
Минфин разработал законопроект о получении долгов по госконтрактам через "третьих лиц"Подробнее