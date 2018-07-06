Кто и почему попадает в реестр ненадежных поставщиков

Статья 5 223-ФЗ предусматривает наличие в ЕИС реестра недобросовестных поставщиков (далее – РНП), ознакомление с которым доступно всем заинтересованным лицам без взимания платы. Ведение РНП осуществляется Федеральной антимонопольной службой согласно п.5.3.4. Положения о ФАС, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 331.

Что такое РНП и почему не стоит в него попадать?

РНП представляет собой список ненадежных контрагентов, которые своими действиями (или бездействиями) не исполнили возложенных на них в силу закона обязанностей перед заказчиками. Сведения о недобросовестности поставщика содержатся в РНП в течение двух лет со дня их внесения в такой «черный список», после чего исключаются из реестра.

Попадая в РНП, участники не только портят себе деловую репутацию на рынке товаров (работ или услуг), но и лишаются возможности принимать участие в закупочных процедурах. 223-ФЗ не обязывает заказчиков устанавливать ограничение к допуску участников, запись о которых содержится в РНП (как по 223-ФЗ, так и по 44-ФЗ). Организатор закупок вправе не указывать подобного требования при проведении процедур. В таких случаях контрагенты из «черного списка» могут принять участие в закупке товаров, работ, услуг и даже стать ее победителем. Однако, таких процедур в настоящее время очень мало, поскольку заказчики стараются максимально обезопасить себя от недобросовестных поставщиков, вовремя заключить договор и обеспечить себя необходимой продукцией. Поэтому поставщикам не стоит пренебрегать РНП, уповая и надеясь на закупки, где отсутствуют запреты для поставщиков из списка ненадежных контрагентов.

Проверить нахождение участника закупки в РНП можно в разделе «Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок» в ЕИС, указав ИНН поставщика. Свою добросовестность и отсутствие в таком реестре участнику закупки лучше всего задекларировать, предоставив в составе заявке соответствующий документ.

223-ФЗ содержит исчерпывающий перечень случаев, когда сведения вносятся в РНП:

- об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров;

- о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров.

В любых иных случаях заказчик не вправе направить об участнике сведения в РНП.

Предоставление информации о недобросовестности контрагента в центральный аппарат ФАС или ее территориальные подразделения по месту нахождения организатора закупок является обязанностью заказчика, в противном случае ему грозит административная ответственность, предусмотренная ст.19.7.2.-1 КоАП РФ.

Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 N 1211 "О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" регламентирует порядок и процедуру подачи информации о ненадежных поставщиках в антимонопольную службу РФ (и ее территориальные подразделения).

Следует обратить внимание на то, что в соответствии с 223-ФЗ сведения об участнике закупочной процедуры, который уклонился от подписания договора, вносятся в РНП тогда, когда его заключение было обязательным итогом закупки (как правило, при конкурсе или аукционе). При иных способах закупок заказчик может указать и в Положении , и в закупочной документации, к примеру, следующее: «…процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется ст. 447 - 449 ч. 1 ГК РФ. Эта процедура также не является публичным конкурсом и не попадает под действие ст. 1057 - 1061 ч.2 ГК РФ. Таким образом, проведение запроса предложений не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником».

Поэтому, перед тем как инициировать направление сведений в антимонопольный орган о недобросовестности поставщика, заказчику следует внимательно просмотреть собственное Положение и закупочную документацию, а также оценить целесообразность своих действий. В любом случае, перед тем как отправить данные о поставщике в реестр, ФАС осуществляет проверку представленной информации о неблагонадежных контрагентах в соответствии Правилами ведения РНП.

В практике бывают случаи, когда препятствием для заключения договора являются технические трудности закупочного процесса. В таком случае поставщик должен предоставить в антимонопольный орган документы, подтверждающие его добросовестность и стремление подписать договор с заказчиком.

Пример

В антимонопольный орган поступило обращение заказчика о включении исполнителя в РНП в связи с его отклонением от заключения договора. Участник закупки пояснил, что он не имел возможности осуществить размещение подписанного договора, поскольку банковская гарантия, выпущенная 03.05.2018 г., в связи с праздничными днями была ему предоставлена только 04.05.2018 г. Руководитель организации, обладающий ЭП, 03.05.2018 г. находился в командировке, поэтому не имел возможности своевременно получить выпущенную в этот же день банковскую гарантию и осуществить размещение договора. Рассмотрев материалы дела, УФАС пришло к выводу, что причина задержки размещения подписанного со стороны участника договора на один календарный день носит технический характер, а действия победителя закупки не являются недобросовестными и не свидетельствуют об уклонении от подписания договора по результатам проведенного аукциона (см. заключение УФАС по Самарской области по делу № РНП-63-10-18/7 от 07.06.2018 г.)

Для тех поставщиков, которых все же попали в РНП, 223-ФЗ предусмотрена возможность избежать двухлетней изоляции от закупок. Включение сведений об участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, о поставщике (исполнителе, подрядчике), с которым договор расторгнут в связи с существенным нарушением им договора, в реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в реестре недобросовестных поставщиков может быть обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке. При расторжении договора с поставщиком во внесудебном порядке сведения о таком контрагенте не подлежат включению в РНП, предусмотренный 223-ФЗ (см. заключение Псковского УФАС РФ по делу № 40/223/17-РНП от 27.09.2017 г.)

В случае нарушения антимонопольной службой сроков внесения информации об участнике в РНП, последний может обжаловать такое решение и добиться своего исключения из реестра. (см. Определение Верховного суда РФ от 30 мая 2016 г. по делу № А23-1510/2015).

Приняв решение об участии в закупочной процедуре, поставщикам следует:

• проанализировать собственные финансово-экономические возможности для выполнения потребностей заказчика;

• своевременно отозвать поданную заявку, в случае невозможности дальнейшего участия в процедуре и заключения договора;

• заблаговременно заключить договоры с заводами-изготовителями товаров, узнать их отпускную цену (см. заключение № Т02-359/17 Санкт-Петербургского УФАС России от 07.07.2017 г.);

• в случае финансовых затруднений или отсутствия опыта на рынке ТРУ следует выбирать закупки с небольшим объемом товаров • обеспечить техническую возможность участия в закупке на всех ее этапах (вплоть до заключения договора);

• корректно указывать ценовые предложения в заявке (см. заключение УФАС по Республике Саха (Якутия) по делу №РНП-223-14/17 от 08.07.2017 г.);

• при несогласии с представленным на подпись договором со стороны заказчика, поставщик вправе направить ему протокол разногласий.

Подводя итоги, следует отметить, что зачастую от самих поставщиков зависит их попадание в РНП. Поэтому, во избежание двухлетнего нахождения в «черном списке» неблагонадежных поставщиков, участникам закупок необходимо максимально ответственно подойти к участию в той или иной процедуре, а также быть готовым защитить свою добросовестность в контролирующих органах.