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    Сбербанк рассказал о мощнейшей в своей истории DDOS-атаке

    Автор: Старостин
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    По его словам, с осени 2019 года банк видел «подготовительные мероприятия» киберпреступников.

    «2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка», — цитирует РИА Новости Кузнецова.

    Он рассказал, что атака была выполнена с помощью автономных устройств Internet of Things (интернет вещей).

    Атака, как указал Кузнецов, была проведена на два ресурса Сбербанка, банк её выдержал в автоматизированном режиме.

    «Никаких последствий, безусловно, не было. Мы немедленно заявили об этой атаке в правоохранительные органы и передали им всю необходимую информацию», — добавил он.

    Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала повысить ответственность за киберпреступления в финансовой сфере.

    В апреле 2019 года Кузнецов отмечал увеличение числа DDoS-атак в России примерно в два раза.

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