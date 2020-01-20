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    Как изменились правила использования заказчиками каталога товаров, работ и услуг

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    Изменились правила использования заказчиками при описании объекта закупки информации из позиций, вновь включенных в каталог товаров, работ и услуг (КТРУ). Соответствующая информация содержится в постановлении Правительства РФ № 1906 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

    Согласно новой редакции п. 9 правил использования КТРУ, которая действует с 30 декабря 2019 г., заказчики вправе описывать объект закупки по требованиям ст. 33 44-ФЗ, указывая в качестве кода КТРУ код товара, работы, услуги согласно ОКПД2, в случае размещения извещения о проведении закупки до наступления даты начала обязательного применения соответствующей позиции каталога.

    Напомним, предыдущая редакция указанного пункта правил использования каталога товаров, работ и услуг предусматривала право заказчиков описывать объект закупки без его использования при закупке, предусмотренной планом-графиком, который был утвержден до наступления даты начала обязательного применения соответствующей позиции каталога.

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