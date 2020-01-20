Уточнен порядок проведения запроса котировок в электронной форме

С 1 июля устанавливается порядок проведения запроса котировок в электронной форме по новой редакции ст. 82.1 44-ФЗ. Такая информация содержится в 449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По новым правилам, с 500 тыс. до 3 млн руб. увеличивается предельное значение НМЦК, при котором заказчики вправе проводить закупки с помощью запроса котировок в электронной форме. Годовой объем таких закупок не должен превышать 10% СГОЗ заказчика, при этом исключается ограничение годового объема закупок, проводимых с помощью запроса котировок, который в настоящее время не должен превышать 100 млн руб.

Кроме этого, с 5 до 4 дней сокращен минимальный срок подачи заявок участниками, который исчисляется со дня, следующего за днем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.