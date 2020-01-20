Заказчики будут включать в реестр договоров информацию о стране происхождения товаров

Заказчики по 223-ФЗ будут включать в реестр договоров информацию о стране происхождения товаров. Такая информация содержится в постановлении Правительства РФ № 1906 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

В соответствии с новой редакцией подпунктов «д» и «з» пункта 2 правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, которая вступит в силу с 1 апреля текущего года, заказчики при формировании в реестре договоров информации о заключенном договоре, а также о результатах его исполнения, будут в том числе указывать наименование страны происхождения товара по общероссийским классификаторам. Эта информация будет включаться в реестр договоров также в отношении товаров, поставка которых предусмотрена условиями договора на выполнение работ, оказание услуг.