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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Заказчики будут включать в реестр договоров информацию о стране происхождения товаров

    Заказчики будут включать в реестр договоров информацию о стране происхождения товаров

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    Заказчики по 223-ФЗ будут включать в реестр договоров информацию о стране происхождения товаров. Такая информация содержится в постановлении Правительства РФ № 1906 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

    В соответствии с новой редакцией подпунктов «д» и «з» пункта 2 правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, которая вступит в силу с 1 апреля текущего года, заказчики при формировании в реестре договоров информации о заключенном договоре, а также о результатах его исполнения, будут в том числе указывать наименование страны происхождения товара по общероссийским классификаторам. Эта информация будет включаться в реестр договоров также в отношении товаров, поставка которых предусмотрена условиями договора на выполнение работ, оказание услуг.

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