В рамках нацпроекта в контракте можно объединить работы по проектированию и строительству

Для реализации национальных проектов допускается возможность заключения контракта, предметом которого является одновременно подготовка проектной документации или выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объекта капитального строительства, определенного высшим исполнительным органом власти субъекта РФ, в соответствии дополненными частями 55 — 63 статьи 112 44-ФЗ.

Указанный контракт может быть заключен по итогам проведения аукциона в электронной форме или открытого конкурса в электронной форме.

Минфину предстоит разработать методику составления сметы указанного контракта, порядок изменения его цены, порядок определения НМЦК. При этом установлено, в целях определения и обоснования НМЦК такого контракта проектно-сметный метод не применяется.

Определены также случаи изменения существенных условий контракта. Результатом выполненной работы по контракту в указанном случае является здание или сооружение, в отношении которых получено разрешение на ввод их в эксплуатацию.

Указанные изменения вступили в силу 8 января текущего года.