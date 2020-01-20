Разъяснены нюансы электронного документооборота при приемке исполнения контрактов

Федеральное казначейство и Федеральная налоговая служба разъяснили нюансы электронного документооборота при приемке исполнения контрактов. Соответствующая информация содержится в письме Казначейства и ФНС №№14-00-06/27476, АС-4-15/26126 «Об электронном документообороте документов о приемке товаров (выполнении работ, оказании услуг), сформированных с использованием Единой информационной системы в сфере закупок».

В совместном письме отмечается, что в ЕИС реализована первая очередь функциональных возможностей по формированию и подписанию электронной подписью электронных документов о приемке в рамках исполнения контракта по формату, утвержденному ФНС России для представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг).

При этом, в отношении электронных документов о приемке применим следующий порядок их формирования и передачи: документ о приемке, сформированный в ЕИС в электронной форме и подписанный электронными подписями, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями; в случае истребования у налогоплательщика документа о приемке, сформированного в ЕИС в электронной форме, он представляется в налоговый орган по телекоммуникационным каналам связи в порядке, определенном ФНС России в соответствии с п. 4 ст. 31 и ст. 93 и ст. 93.1 Налогового кодекса.

Аналогичный порядок может быть использован налогоплательщиком для представления в налоговые органы приложенных к документу о приемке файлов скан-образов документов, созданных на бумажном носителе (в случае их истребования в рамках налоговых проверок).

В случае истребования налоговым органом документов, содержащих дополнительную информацию к информации, отраженной в сформированном в ЕИС документе о приемке, составленных в электронной форме не по формату, установленному ФНС России, такие документы передаются на бумажном носителе в виде заверенной налогоплательщиком копии с отметкой о подписании документа электронной подписью.