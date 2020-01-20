Еще два банка начнут работать со спецсчетами для госзакупок

Правительство РФ разрешило еще двум банкам работать со спецсчетами для размещения средств обеспечения заявок на участие в госзакупках. Такое распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

В число банков, имеющих право работать со спецсчетами, включены «Хоум кредит энд Финанс Банк» и Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП банк).

Ранее в перечень входило 18 банков, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк и др. Причем к этим банкам предъявлялись определенные требования. В их числе наличие универсальной лицензии, собственного капитала в размере не менее 25 млрд руб. (по данным ЦБ РФ на день проверки на соответствие указанным требованиям), наличие кредитного рейтинга не ниже A-(RU) или ruA-, участие банка в системе обязательного страхования вкладов физлиц в банках РФ, отсутствие просроченной задолженности.

Осенью 2018 г. правительство смягчило названные требования для банков, в отношении которых по состоянию на 1 января 2015 г. действуют ограничительные меры, принятые иностранными государствами.

Для открытия и ведения спецсчетов участников госзакупок банки должны обеспечивать взаимодействие со всеми электронными торговыми площадками, которые отобраны правительством для проведения госзакупок.