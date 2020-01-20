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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / В перечень случаев заключения контрактов жизненного цикла включат закупки медицинских изделий

    В перечень случаев заключения контрактов жизненного цикла включат закупки медицинских изделий

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    Президент РФ поручил Правительству РФ до 1 апреля текущего года предоставить предложения о включении закупок медицинских изделий в перечень случаев заключения контрактов жизненного цикла, который в настоящее время определен постановлением Правительства РФ № 1087.

    Напомним, в соответствии с п. 8.2 ч. 1 ст. 3 44-ФЗ, контракт жизненного цикла – это контракт, предусматривающий поставку товара или выполнение работы (в том числе при необходимости проектирование объекта капитального строительства, конструирование товара, который должен быть создан в результате выполнения работы), последующие обслуживание, при необходимости эксплуатацию в течение срока службы, ремонт и (или) утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара.

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