Закупки у самозанятых в 2020 г. могут составить не менее 180 млрд руб.

Объем закупок товаров и услуг крупными компаниями у самозанятых, которые с этого года получили возможность участвовать в процедурах наравне с малым и средним бизнесом, по итогам 2020 г. может составить не менее 180 млрд руб. Об этом сообщил глава Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверманн, пишет ТАСС.

По его словам, такая цифра соответствует ежегодному показателю закупок крупными компаниями у физических лиц, которая как раз составляет около 180 млрд руб. Стимулами для достижения показателя станет взаимная выгода поставщика и потребителя, которая заключается в улучшении условий отчисления налогов по договору о таких закупках.

Пилотный проект особого налогового режима самозанятых действовал на территории четырех регионов – Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Новым законом число регионов, где действует этот налог, расширяется до 23 субъектов РФ – это регионы-доноры и города-миллионники. В Приволжском федеральном округе режим начал действовать с нового года в Башкирии, Самарской и Нижегородской областях.

По оценкам ФНС (Федеральной налоговой службы), которые были представлены 23 декабря 2019 г., в качестве самозанятых в России зарегистрировались более 330 тыс. человек.