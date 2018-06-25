Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / С 1 июля необходимо использовать КЭП

    С 1 июля необходимо использовать КЭП

    Поделиться

    Информируем вас, что с 1 июля 2018 года использование квалифицированной электронной подписи (КЭП) станет обязательным условием при обмене электронными документами между участниками закупок в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

    КЭП необходима для:   

    1. Аккредитации на электронных торговых площадках; 
    2. Участия во всех электронных процедурах: открытые конкурсы, конкурсы с ограниченным участием, двухэтапные конкурсы, запросы предложений и запросы котировок;  
    3. Электронного документооборота между участниками контрактной системы;    

    Обращаем ваше внимание на то, что электронная площадка не имеет право принимать ни от заказчика, ни от участника закупки документы и сведения, не подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью с 1 июля 2018 года.

    Вы можете получить электронную подпись в УЦ «ЭТП ГПБ Консалтинг» предоставив необходимый пакет документов.  

    КЭП, УЦ
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    06 сентября 2021 г.

    Удостоверяющий центр «ЭТП ГПБ Консалтинг» аккредитован по новым требованиям 63-ФЗ

    Подробнее

    12 апреля 2021 г.

    Электронный документооборот и электронная подпись: просто о сложном

    Подробнее

    02 сентября 2020 г.

    УЦ ЭТП ГПБ Консалтинг – от Калининграда до Владивостока

    Подробнее

    03 февраля 2020 г.

    Новые точки обслуживания УЦ

    Подробнее
    Позвонить