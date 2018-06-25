С 1 июля необходимо использовать КЭП

Информируем вас, что с 1 июля 2018 года использование квалифицированной электронной подписи (КЭП) станет обязательным условием при обмене электронными документами между участниками закупок в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

КЭП необходима для:



Аккредитации на электронных торговых площадках;

Участия во всех электронных процедурах: открытые конкурсы, конкурсы с ограниченным участием, двухэтапные конкурсы, запросы предложений и запросы котировок;

Электронного документооборота между участниками контрактной системы;

Обращаем ваше внимание на то, что электронная площадка не имеет право принимать ни от заказчика, ни от участника закупки документы и сведения, не подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью с 1 июля 2018 года.

Вы можете получить электронную подпись в УЦ «ЭТП ГПБ Консалтинг» предоставив необходимый пакет документов.