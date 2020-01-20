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    Главконтроль Москвы предлагает изменить КоАП в сфере закупок

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    Главное контрольное управление Москвы разработало и направило в Правительство РФ предложения для внесения изменений в федеральный КоАП, которые позволят дифференцировать ответственность за нарушения, допущенные при проведении закупок. Об этом сообщил начальник ведомства Евгений Данчиков, пишет агентство городских новостей «Москва».

    По его словам, сейчас новая редакция Кодекса об административных правонарушениях активно обсуждается. По графику планируется в феврале-марте официально его обсудить на площадке Правительства РФ. «Надеюсь, что наши предложения найдут отражение в последней версии текста законопроекта», — сказал Данчиков.

    Как сообщалось ранее, Главное контрольное управление Москвы предлагало создать дифференцированный подход, при котором ответственность за значительные нарушения при проведении закупки, которые потенциально могут нанести ущерб бюджету, должны иметь максимальную ответственность, а незначительные – минимальную.

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