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    Когда подрядчик может проводить строительный контроль

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    Осуществление одной организацией подрядных работ и строительного контроля является фактически контролем «над самим собой», что очевидно противоречит целям и задачам строительного контроля. Такая информация содержится в разъяснениях Федеральной антимонопольной службы «О правомерности выполнения строительно-монтажных работ и проведения строительного контроля одной организацией».

    Подчеркивается, что подрядчику по договору строительного подряда не могут быть переданы функции заказчика по контролю за строительством. Заказчик обязан обеспечить строительный контроль либо через личное его осуществления, либо путем возложения этой обязанности на лицо, не выполняющее работы по договору.

    Между тем, специалисты ФАС России констатируют, что 44-ФЗ не содержит оснований для отклонения участника закупки от участия в определении контрагента или отказа от заключения контракта с победителем закупки в случае, если исполнитель по выполнению функций строительного контроля и подряда является одним и тем же лицом.

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