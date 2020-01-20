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    Публичное обсуждение закупок увеличивает число поставщиков-производителей

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    Механизм публичного представления закупок увеличивает количество производителей товаров и услуг, участвующих в торгах. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, пишет агентство городских новостей «Москва»

    «На сегодняшний день мы можем сказать, что механизм открытого обсуждения закупок эффективно работает. В 2020 г. мы будем активно им пользоваться, дадим возможность всем производителям не только принять участие, но и сформировать соответствующие производственные программы под потребности города. Система публичного обсуждения позволяет производителям заранее понимать, что мы хотим и какие у нас требования по качеству, поставке, и защите бюджетных финансовых рисков от непоставки или некачественной поставки, и какие объемы Москва планирует закупать», — сказал Данчиков.

    По его словам, благодаря той работе, которая была проведена в 2019 г. по привлечению производителей, к концу года в торгах по поставке медицинского оборудования приняли участие крупнейшие мировые производители, борьба была открытой и конкурентной.

    Также он отметил, что сегодня производители участвуют в закупках в ключевых сферах развития города: транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, строительство и других.
    «Производители обеспечивают гарантии качества и последующего долгосрочного обслуживания на весь жизненный цикл. В этой части приоритетом для нас, конечно, является именно привлечение производителей. И хорошо бы, чтобы это были российские предприятия. Тогда мы будем еще и оказывать поддержку через размещение государственного заказа», — заключил начальник ведомства.

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