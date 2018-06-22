Новые ЭТП для госзакупок запустят до 1 октября

Правительство утвердило единые требования к электронным торговым площадкам. Каждая новая электронная площадка начнет работать только после заключения соглашения о функционировании.

При этом новые площадки не заработают в ближайшие месяцы. Министерство финансово РФ и Федеральная антимонопольная служба РФ должны обеспечить заключение таких соглашений до 1 октября 2018 г. Препятствием для старта 1 июля электронных закупок это не станет. Заказчики смогут провести их на «старых» площадках.