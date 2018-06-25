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    Эксперты понесут ответственность за ложные заключения в госзакупках

    Автор: Torg94
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    Комиссия по законопроектной деятельности предлагает добавить в КоАП и УК РФ новые статьи, которыми будет предусмотрена ответственность за выдачу заведомо ложных заключений в сфере госзакупок. Нарушителям может грозить наказание в виде штрафа до 300 тыс. руб. и даже реальный срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

    Комиссией по законопроектной деятельности одобрен пакет поправок в КоАП, которым устанавливается ответственность за выдачу заведомо ложных заключений в сфере госзакупок. Следующий этап – их рассмотрение Правительством.

    Если поправки будут приняты, то должностным лицам, совершившим такое правонарушение, будет грозить штраф в размере от 30 до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок от полугода до 1 года, а юридическим лицам – штраф от 100 до 150 тыс. руб.

    Если действия нарушителей имели серьезные последствия, им может грозить уже не административная, а уголовная ответственность – соответствующая статья может появиться в Уголовном кодексе РФ. В новой статье ответственность будет дифференцироваться в зависимости от характера наступивших последствий: причинения крупного ущерба (свыше 2 250 тыс. руб.), аналогичное деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, двух или более лиц. В зависимости от этого обвиняемый может быть оштрафован на сумму до 300 тыс. руб. или получить реальный срок до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

    Третьим законопроектом, который включен в пакет поправок, предлагается установить единые требования к оформлению результатов экспертиз в сфере госзакупок в виде заключения, которое подписывается экспертом либо уполномоченным представителем экспертной организации.

    «Частью 7 статьи 41 Федерального закона №44-ФЗ установлено, что за предоставление заведомо ложного экспертного заключения эксперт, экспертная организация и ее должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством. Однако в уголовном законодательстве, в законодательстве об административных правонарушениях корреспондирующие этой норме положения об ответственности экспертов и экспертных организаций отсутствуют», – обосновывают свое предложение члены Комиссии.

    Напомним, что сегодня в случае, если удается доказать причинно-следственную связь между экспертным заключением и хищением в сфере госзакупок, виновные несут ответственность по статьям главы 21 УК РФ «Преступления против собственности».

    Опрошенные Т94 эксперты не поддерживают инициативы законодателей. По мнению Виталия Байрашева, консультанта Экспертно-консультационного центра Института госзакупок, заведомо ложные экспертные заключения в закупках – явление намного более редкое, чем формальные экспертные заключения, подготовленные недостаточно квалифицированными экспертами. Но второго вида экспертных заключений изменения, судя по всему, не коснутся. «Чтобы предложенные нормы полноценно заработали, следует, как минимум, конкретизировать понятие заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок. Хотя бы так, как это сделано, например, в ч. 6 ст. 13 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», – говорит эксперт.

    Георгий Сухадольский, руководитель Аналитического центра «Интерфакс-ProЗакупки», вообще выступает против уголовной ответственности за какие-либо экономические нарушения. «Уголовная ответственность должна быть за причинение вреда жизни и здоровью, а за причинение экономического вреда должно быть экономическое возмещение последствий, пусть даже кратное, с конфискацией имущества и т.д., – уверен он. – Понимаю цель законодателя, который старается обеспечить качество поставок, уменьшить возможный контрафакт и т.д., но считаю, что в данном случае инструмент применяется не вполне верный. В конце концов, учитывая все возрастающую сложность и запутанность законодательства, вполне есть риск и случайных ошибок».

    Госзакупки, КОАП, УК
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