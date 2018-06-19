Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Электронный сервис торговой площадки изменил систему закупок госкомпании

    Электронный сервис торговой площадки изменил систему закупок госкомпании

    Автор: Torg94
    Поделиться

    Торговый портал электронной площадки Газпромбанка (ЭТП ГПБ) сегодня стал для сотрудников отделов закупок привычным инструментом, значительно упростившим их работу. В памяти остались времена, когда нужно было через интернет искать информацию о поставщиках и предлагаемых ими товарах и ценах, проводить маркетинговые исследования рынка, чтобы найти выгодные предложения. На это уходило много времени и денег. Сегодня система позволяет контролировать и затраты, и временные параметры закупки. О том, как эволюционировали закупочные сервисы торговой площадки и как сегодня они упрощают жизнь гигантской компании, рассказывает Александр Мазуров, заместитель начальника департамента 121 ПАО «ГАЗПРОМ».

    В начале кратко охарактеризую существующие тренды в проведении закупок нашей корпорацией

    Первый. Целенаправленное проведение закупок непосредственно у производителей, преимущественно у российских. Это важная составляющая общей политики импортозамещения. Сегодня можно говорить об успехах при проведении в Группе «Газпром» закупок материально-технических ресурсов.

    Второй. Одним из направлений контрактной стратегии «Газпрома» является проведение совместных закупок. Совместная – это закупка по одному виду – предмету договора, которая проводится одновременно для нескольких заказчиков. Сокращения затрат мы достигаем за счет получения максимальных скидок благодаря объему закупок.

    И третий тренд. Проведение среднесрочных (от двух до пяти лет) закупок позволяет и нам, и поставщикам спланировать свою деятельность на перспективу. Это также позволяет нам экономить.

    Одно из направлений социально­экономического развития нашей страны – подъем малого бизнеса. Очевидно, что для этого необходимо упростить взаимодействие крупных заказчиков и небольших компаний­поставщиков. Современные технологии, в частности Торговый портал Электронной торговой площадки Газпромбанка (ЭТП­ГПБ), позволяют различным компаниям, включая представителей малого и среднего бизнеса, становиться партнерами Группы «Газпром».

    Торговый портал

    В 21 веке большинство компаний уже ушли от излишней бумажной волокиты при проведении закупок. В их числе и Группа «Газпром». Так, в 2012 г. «Газпром» начал проводить закупки на Электронной торговой площадке Газпромбанка. Более 95% от общего объема конкурентных закупок стало проходить в электронном виде. В январе 2015 года началась эксплуатация Автоматизированной системы электронных закупок (АСЭЗ) ПАО «Газпром».

    В начале 2014 года наш Департамент, реализующий единую политику в области закупочной деятельности Группы «Газпром», а также в области управления корпоративными затратами, инициировал создание на ЭТП ГПБ Торгового портала с применением международных стандартов и методик.

    В ноябре 2014 г. был запущен Торговый портал Электронной торговой площадки Газпромбанка, или корпоративный Интернет­магазин, с помощью которого специалисты «Газпрома» проводят поиск и выбор ценовых предложений поставщиков для закупок малого объема. Малые закупки (когда цена договора не превышает предельной суммы, установленной приказом ПАО «Газпром», – 500 тыс. руб. без НДС для компаний Группы «Газпром») могут осуществляться без проведения конкурентных процедур (у единственного поставщика). В целях определения цены такого договора используются функциональные возможности Торгового портала, где размещается запрос на предоставление ценовой информации о предмете закупки.

    Торговый портал позволяет сотрудникам компаний Группы «Газпром» найти необходимые товары, работы и услуги, разместить запросы на предоставление ценовой информации о них для последующего приобретения в небольших объемах. Для поставщиков это площадка, на которой они могут не только разместить сведения о своих товарах, работах или услугах, но и получить заказ на них. Причем добавить позиции из общего справочника в личный прайс-лист поставщик может бесплатно, а новые позиции – по расценкам, которые не менялись с 2014 г.

    Качество услуг и экспертиза Торгового портала ЭТП ГПБ подтверждаются российскими и международными сертификатами. Систему разработали и обслуживают высококлассные специалисты, которых привлекли к созданию и усовершенствованию Государственной информационной системы промышленности Министерства промышленности и торговли РФ.

    Оптимальный результат

    До создания электронного сервиса для закупок малого объема дочерние общества осуществляли малые закупки у единственного поставщика по прямым договорам. Сегодня Торговый портал стал для сотрудников отделов закупок дочерних обществ привычным инструментом, значительно упростившим их работу. Раньше им нужно было через интернет искать информацию о поставщиках и предлагаемых ими товарах и ценах, проводить маркетинговые исследования рынка, чтобы найти максимально выгодные предложения. На это уходило много времени и денег. Если требовались уточнения, опять нужно было ждать, теряя время.

    Дочерним обществам работа с единым справочником позволяет унифицировать закупки и, в случае потребности в одном предмете, закупать его одновременно для нескольких заказчиков не по розничной, а по мелкооптовой цене. Имеющийся в системе массив маркетинговых данных также позволяет сотрудникам корпорации оперативно находить лучшие ценовые решения и формировать минимальные начальные цены при подготовке конкурентных закупок.

    Система позволяет контролировать все прошедшие через нее заказы дочерних организаций и филиалов с возможностью ограничивать денежный лимит объема как одной конкретной закупки, так и годового объема малых закупок в разрезе «месяц», «квартал» и «год». Кроме того, после запуска Торгового портала повысилась скорость и прозрачность обработки данных ценовых предложений при закуп­ках малого объема. Из бизнес-процесса исчез лишний этап взаимодействия с поставщиками и функциональными заказчиками, так как необходимость в постоянном обмене с ними письмами отпала.

    Отмечу плюсы работы в Торговом портале для заказчиков: возможность оперативного получения ценовой информации у широкого круга поставщиков (маркетинговое исследование); поиск товаров по атрибутам; отчеты по запросам и заказам; анализ ценовых предложений поставщиков; ведение единой базы товаров, работ, услуг; хранение истории малых закупок; оптимизация затрат. Система позволяет максимально эффективно расходовать денежные средства на приобретение товаров и услуг, предоставляет возможность работы без электронной подписи (ЭП).

    Максимально упростился доступ к закупкам Группы «Газпром», что позволяет привлекать много новых поставщиков, в том числе небольшие компании. Важно, что в 2017 г. 90% от общего объема заказов на Торговом портале – это заказы у субъектов малого и среднего предпринимательства. Самые популярные в рамках Торгового портала в 2017 г. заказы – вычислительная техника, компьютерная периферия и оргтехника, продукция химического и нефтяного машиностроения и электротехнические материалы и оборудование.

    Автоматизация

    Рассмотрим интересный пример. При проведении трехлетних закупок на техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и дорожно­строительной техники крайне важно, чтобы выбранная ремонтная мастерская в будущем использовала автозапчасти и мате­риалы преимущественно от производителей и только хорошего качества. К сожалению, раньше заказчикам – предприятиям Группы «Газпром» было сложно это контро­лировать. Мы решили автоматизировать эту функцию в системе Торгового портала.

    С начала 2018 г. в Группе «Газпром» заработала автоматизированная система поиска и отбора поставщиков запасных частей и расходных материалов для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств и дорожно-строительной техники. По условиям договоров трехлетних закупок подрядчики (исполнители) обязаны искать ценовые предложения и приобретать комплектующие через Торговый портал у поставщиков, успешно прошедших процедуру предквалификации в ПАО «Газпром». Ремонтные станции также имеют возможность предлагать и имеющиеся у них запчасти. В результате подрядчики закупают запасные части по лучшим ценам, а заказчики могут это проконтролировать.

    В начале февраля 2018 г. наш Департамент провел обучающий семинар, куда были приглашены заказчики, победители трехлетних закупок и поставщики, прошедшие предквалификацию.

    Система позволяет контролировать и затраты, и временные параметры закупки. Каким образом? Механизм очень прост. В среднем 40% от общей стоимости договора приходится непосредственно на сами услуги и 60% – на запчасти и расходные материалы. С помощью системы можно отследить, не выходит ли ремонтная мастерская за рамки лимита при приобретении материалов. Анализ динамики позволит учесть этот фактор при заключении договоров в будущем – при необходимости изменить период закупки. Эта возможность важна как для заказчика, так и для поставщика.

    Развитие

    Торговый портал – живая система, функционал которой постоянно совершенствуется согласно изменениям в законодательстве РФ и которая постоянно дорабатывается, когда в ходе работы в бизнес­процессах выявляются узкие места. Так в 2017 г. появилась возможность оперативного проведения маркетинговых исследований в целях формирования обоснованной цены договора и автоматизированного определения наиболее выгодных цен. Система позволяет получить буквально тремя кликами предложения от 10 поставщиков и цветом выделяет лучшие (с точки зрения цены) предложения.

    На площадку приходят произ­водители, поставщики, заказчики, и каждый – со своей номенклатурой (прайс­листами), которые в системе объединяются в единый «облачный» справочник. Например, под предметом закупки «шариковые ручки» заказчики и поставщики могут понимать сотни видов различных ручек. По этой причине могут возникнуть разночтения в названиях товаров, работ и услуг. Служба нормализации каталогизации производит чистку, унификацию описания всех товарных позиций – создается единый классификатор товаров, работ и услуг.

    Функционал системы постоянно наращивается. Так, уже в этом году планируется внедрить электронный документооборот, с возможностью интеграции с системой 1С и внешним сервисом электронного документооборота; создать реестр прозводителей товаров, работ и услуг с возможностью прикрепления документов, подтверждающих качество и факт производства товаров тем или иным производителем (с опцией подтверждения данных документов сотрудниками структур Министерства промышленности и торговли РФ прямо в системе); создать систему рейтингов поставщиков и заказчиков, в которой бизнес­-партнеры будут иметь возможность оценивать друг друга. Таким образом, предприятия Группы «Газпром» активно и успешно используют Торговый портал в своей работе. Что касается поставщиков, оказывается, что стать бизнес-­партнером «Газпрома» не так уж и сложно. Нужно просто воспользоваться постоянно расширяющимися возможностями, которые предлагает корпорация своим потенциальным поставщикам.

    В завершение отмечу, что, помимо основного функционального назначения, запуск портала – это одна из составляющих работы по сокращению затрат, которая постоянно ведется в Группе «Газпром».

    Торговый портал, Газпром, Газпромбанк
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    27 сентября 2021 г.

    В Самарской области запущен функциональный блок ГРО

    Подробнее

    27 сентября 2021 г.

    «Газпром межрегионгаз» внедрил новую биллинговую платформу для потребителей газа во Владимирской области

    Подробнее

    03 августа 2021 г.

    Подать заявку на догазификацию теперь можно через портал Единого оператора газификации

    Подробнее

    23 июня 2021 г.

    Внеофисное хранение архивных документов — актуальная услуга от Газпромбанка

    Подробнее

    15 июня 2021 г.

    Биллинговая платформа «Газпром межрегионгаза», Газпромбанка и ЭТП ГПБ получила премию «Лучшая ИТ-платформа для промышленности»

    Подробнее

    04 июня 2021 г.

    Подписано соглашение о сотрудничестве между ООО «Газпром межрегионгаз», Газпромбанком и ПАО «Ростелеком» в области реализации цифровых проектов

    Подробнее

    19 апреля 2021 г.

    Региональные ИТ-специалисты прошли обучение работе с новой биллинговой платформой реализации газа и взаимодействия с абонентами

    Подробнее

    03 декабря 2020 г.

    ЭТП ГПБ, Газпромбанк и «Газпром нефть» обсудили запуск цифровой экосистемы для промышленного сектора

    Подробнее

    24 сентября 2020 г.

    Сотрудничество «Газпромбанка» и Правительства Республики Алтай обсудили на совещании

    Подробнее

    22 сентября 2020 г.

    Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с представителями «Газпромбанка»

    Подробнее

    28 июля 2020 г.

    ЗОЛОТОЙ ЗАПАС: Как промышленные компании оптимизируют расходы с помощью невостребованного имущества

    Подробнее

    16 апреля 2020 г.

    Бесплатный электронный оборот от ЭТП ГПБ на 6 месяцев

    Подробнее

    09 апреля 2020 г.

    Антикризисная акция от ЭДО Электронной торговой площадки Газпромбанка

    Подробнее

    10 марта 2020 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ на Даунстрим Россия 2020

    Подробнее

    25 февраля 2020 г.

    Газпромбанк совместно с «Газпром нефтью» разработают цифровую закупочную платформу

    Подробнее

    30 декабря 2019 г.

    Обязательная регистрация в ЕИС участников электронных процедур с 01.01.2020

    Подробнее

    23 декабря 2019 г.

    Скидка на ЭДО ЭТП Газпромбанка

    Подробнее

    10 декабря 2019 г.

    Состоялся восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

    Подробнее

    22 ноября 2019 г.

    Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

    Подробнее

    21 ноября 2019 г.

    ЭТП ГПБ на встрече правительства и представителей Газпромбанка в Оренбурге

    Подробнее

    11 ноября 2019 г.

    ЭТП Газпромбанка и коммуникационное агентство Neftegaz.RU расширяют сотрудничество

    Подробнее

    30 октября 2019 г.

    Изменение тарифов в секции закупок ГК Газпром с 1 ноября

    Подробнее

    28 октября 2019 г.

    Эксперт ЭТП Газпромбанка на VIII Славянском международном форуме

    Подробнее

    22 октября 2019 г.

    ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА КЛАСТЕРНЫХ ЗАКУПОК

    Подробнее

    22 октября 2019 г.

    ИЗМЕНЕНИЯ 44-ФЗ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАКУПОК РАБОТ В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ IT-РЕШЕНИЯ IPM

    Подробнее

    22 октября 2019 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ на VII Международном Форуме «Арктические проекты – сегодня и завтра»

    Подробнее

    21 октября 2019 г.

    Эксперт ЭТП Газпромбанка выступил на круглом столе «Трансформация правового воздействия на инвестиционный климат в условиях политики импортозамещения»

    Подробнее

    07 октября 2019 г.

    ЭТП Газпромбанка на IX Петербургском международном газовом форуме

    Подробнее

    01 октября 2019 г.

    Как выгодно продать неликвиды на электронной торговой площадке

    Подробнее

    01 октября 2019 г.

    Что предполагается нового в процессе получения сертификата и применения электронной подписи

    Подробнее

    26 сентября 2019 г.

    25 сентября в Калининграде стартовала II Всероссийская конференция по закупкам

    Подробнее

    24 сентября 2019 г.

    ЭТП Газпромбанка и правительство Чувашской Республики провели семинар по закупкам в сфере строительства и ремонта

    Подробнее

    23 сентября 2019 г.

    Калининградский бизнес обсудит изменения законодательства контрактной системы

    Подробнее

    12 сентября 2019 г.

    Неисполнение поставщиком обязательств по контракту - практика ФАС и судов

    Подробнее

    30 октября 2017 г.

    ЭТП ГПБ и ГК "Новотранс" откроют торги на грузоперевозки

    Подробнее
    Позвонить