Минфин определился со стартом реформы закупок

Банки, в которых участники закупок смогут открывать спецсчета для участия в торгах, будут определены до 1 июля. Электронные торговые площадки, намеренные работать в новой схеме, в ведомстве проверят в начале июля. Далее около десятка будущих операторов до 1 октября должны будут заключить соглашения и настроить взаимодействие с банками, подтвердив Минфину технологическую готовность к новой схеме работы. После 1 октября обеспечение заявок для участия в госзакупках и закупках у МСП в обязательном порядке будет зачисляться на спецсчета, а до того сохранится старый порядок закупок — это позволит минимизировать влияние возможных сбоев на годовую статистику.

В первой половине июля Минфин планирует провести документарную проверку соответствия электронных торговых площадок (ЭТП) новым требованиям. Описывающий их документ находится в высокой степени готовности и предполагает наличие у ЭТП уставного капитала не менее 20 млн руб. и опыта проведения электронных закупок, нормы по доле рынка будут введены позднее. По итогам проверки ведомство направит в Белый дом проект перечня будущих универсальных ЭТП — операторов рынков госзаказа и закупок госкомпаний у малого бизнеса — и проект перечня банков, которые будут уполномочены открывать спецсчета для их поставщиков. В перечень могут войти десять ЭТП — вероятнее всего, это шесть площадок, уже работающих на рынке госзаказа, и четыре крупнейших ЭТП на рынке закупок госкомпаний. Перечень из 15–20 банков (совпадающий с актуализированным ЦБ перечнем банков, уполномоченных размещать бюджетные депозиты) выйдет раньше — в Минфине ждут, что это произойдет до конца июня.

С этого момента участники закупок, у которых нет счетов в этих банках, смогут переходить к ним на обслуживание и открывать расчетные счета. Позднее, 1 июля, в силу вступят нормы постановления правительства №626 от 30 мая (см. “Ъ” от 5 июня) — по ним при выполнении банком требований закона о заключении соглашения о взаимодействии с каждой новой электронной площадкой эти расчетные счета могут быть допсоглашением переведены в статус специальных. В Минфине сейчас обсуждают с ЦБ возможность использования для взаимодействия ЭТП и банков российского аналога SWIFT — системы передачи финансовых сообщений Банка России.

К 1 октября все участники нового пула ЭТП должны будут подписать соглашения с Минфином и ФАС о работе по новым правилам и пройти технологический аудит способности взаимодействовать с ЕИС и банками — блокировать и разблокировать средства на спецсчетах поставщиков и обеспечивать бесперебойную работу системы. ЭТП, которые не смогут подтвердить свою способность взаимодействовать с ЕИС и банками, из пула будут исключены, а оставшиеся получат наконец статус универсальных торговых площадок.

Полный переход на новую финансовую модель Минфин планирует на 1 октября. До этой даты обеспечение заявок на участие в торгах будет по-прежнему перечисляться на счета ЭТП. Таким образом, по-новому с 1 июля заработает только процедурная часть нового закона, расширяющая перечень конкурентных процедур,— помимо электронных аукционов заказчики смогут проводить в электронной форме конкурсы и запросы котировок и предложений. С 1 октября старый порядок обеспечения заявок применяться не будет, обеспечение будет зачисляться только на спецсчета в уполномоченных банках. Обкатка новой системы займет квартал — до 1 января 2019 года. За это время реестры поставщиков, которые сейчас ведут ЭТП (списки аккредитованных на них участников торгов), будут консолидированы в единый реестр, держателем которого с 1 января станет Федеральное казначейство как оператор ЕИС в сфере закупок, но до 1 января 2020 года участие в закупках будет возможно при включении в любой из реестров.

Для реализации этой схемы Минфину, вероятно, придется внести техническую поправку в законодательство о реформе, чтобы снять внутреннее противоречие: закон о закупках госкомпаний обязывает их и малый бизнес с 1 июля работать по-новому, но для этого еще нет условий. Вопрос предполагается решить, сдвинув этот срок на начало функционирования новых ЭТП.