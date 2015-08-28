Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Ведомости: Alibaba поможет Газпромбанку торговать

    Ведомости: Alibaba поможет Газпромбанку торговать

    Поделиться

    Электронная торговая площадка Газпромбанка намерена увеличить число поставщиков за счет партнеров китайской Alibaba Group, следует из сообщения компаний. Партнеры планируют наладить прямую отправку заявок на оптовые закупки с площадки Газпромбанка китайским поставщикам, работающим с Alibaba. Благодаря связи с Alibaba.com клиенты банка получат возможность проводить платежи по сделкам как в рублях, так и в юанях, отметил его представитель. Интерфакс 

    http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/08/24/606063-vkrattse

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить