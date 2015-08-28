Ведомости: Alibaba поможет Газпромбанку торговать

Электронная торговая площадка Газпромбанка намерена увеличить число поставщиков за счет партнеров китайской Alibaba Group, следует из сообщения компаний. Партнеры планируют наладить прямую отправку заявок на оптовые закупки с площадки Газпромбанка китайским поставщикам, работающим с Alibaba. Благодаря связи с Alibaba.com клиенты банка получат возможность проводить платежи по сделкам как в рублях, так и в юанях, отметил его представитель. Интерфакс

http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/08/24/606063-vkrattse