ФАС изменила правила описания лекарственных препаратов

Федеральная антимонопольная служба РФ сделала исключение из правил описания лекарственных препаратов для госзакупок. Нельзя устанавливать требования к объему наполнения первичной упаковки. Исключение составляют растворы для инфузий.

Изучив инструкции по применению «Ропивакаина», ФАС сделала вывод – если заказчик закупает препарат в форме раствора для инъекций объемом не менее 100 мл для проведения продленной инфузии, он может указать количество или объем лекарства в первичной упаковке. Антимонопольный орган исходил из того, что производители не предусмотрели использование иных форм выпуска лекарства для продленной инфузии и запретили смешивать его с другими препаратами.

Эксперты предполагают, что этот вывод можно распространить и на другие аналогичные ситуации.