Бизнес просит отложить вступление в силу изменений закона о госзакупках

Российский бизнес просит отложить вступление в силу изменений закона о госзакупках. Об этом стало известно на прошлой неделе, когда Торгово-промышленная палата РФ направила в правительство страны письмо с просьбой о переносе на 2019 г. вступление в силу изменений законодательства о государственных и муниципальных закупках. Эксперты уверены, что подобный шаг не изменит ситуации для большинства норм закона. При этом есть необходимость разобраться с новыми правилами игры.

505-ФЗ вступает в силу 1 июля 2018 г. и вносит значительные изменения в работу контрактной системы. Законом предусмотрен перевод конкурентных закупок в электронную форму. По 44-ФЗ в такой форме проводить открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос котировок и запрос предложений заказчики могут добровольно уже с 1 июля 2018 г. «Эти изменения положительно скажутся на эффективности закупок, а дополнительные затраты на их осуществление могут быть реализованы в соответствии с возможностями заказчика, так как данный переход осуществляется ими добровольно», — говорит Людмила Пронина, профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС.

Необходимости в переносе сроков вступления в силу конкретно этих изменений нет, потому что в поправках уже заложен буферный период, подчеркивает Сергей Фахретдинов, руководитель комитета «Деловой России» по развитию ГЧП и взаимодействия бизнеса и госкомпаний. «С 1 июля заказчики могут по желанию выбирать для конкурентных закупок либо электронный, либо обычный способ проведения тендера. И только с 1 января 2019 г. все конкурентные закупки по 44-ФЗ в обязательном порядке должны будут проводиться в электронной форме», — отметил он. Эксперт говорит, что нововведения направлены на повышение прозрачности закупок и развитие конкуренции. В частности, они значительно упростят участие в закупке для поставщиков из других регионов и снизят их издержки и расходы. Например, исчезает необходимость оплаты услуг курьерских и почтовых служб для участия в каждой закупке. Снижается и риск таких неправомерных действий со стороны организатора тендера, как предварительный незаконный просмотр поступивших заявок.

Вместе с этими изменениями вступают и другие. С июля за участие в электронных госзакупках нужно будет платить. Операторы площадок вправе взимать плату с участника, с которым заключается контракт по результатам проведения обычной электронной закупки или ее закрытого аналога. Те, с кем контракт заключается при уклонении победителя, от платы освобождены. Размер платы не может превышать 2 тыс. руб. – при закупках среди СМП и СОНКО, 5 тыс. руб. – при прочих закупках. Если начальная цена не больше 500 тыс. руб. или для закупок среди СМП и СОНКО меньше 200 тыс. руб., то плата за участие ограничена одним процентом начальной цены.

Величину платы определяет оператор площадки. Он же публикует сведения о ней. Плату по требованию оператора банк спишет со специального счета участника. Если такого счета нет, о перечислении денег должен позаботиться участник. «Введение платы за участие в электронных госзакупках, если извещения об их проведении будут размещены в ЕИС после начала работы операторов площадок, перечень которых утвердит правительство, дисциплинирует участников, позволит не допустить к закупкам недобросовестных участников, так как увеличивает их затраты за участие в торгах, — считает Людмила Пронина. – Вместе с тем, вызывает сомнение субъективный момент, в связи с тем, что величину платы определяет оператор площадки. Более правильно было бы установить дополнительные критерии для ее определения».

По ее словам, дату вступления в силу 505-ФЗ можно оставить без изменений. Другой вариант, предлагает Людмила Пронина, внести поправки в данный закон, устанавливающие более поздний срок вступления в силу наиболее сложных его норм.

Как раз за это и ратует российский бизнес. Участники закупки в электронной форме должны вносить денежные средства для обеспечения заявок на участие в закупке на специальные счета в банках. При этом по договору у участника закупки должен быть только один такой счет. Перечень банков, требования к ним и к использованию банковского счета участника закупки в качестве спецсчета установит правительство. Пока предпринимательскому сообществу не до конца понятно как работать по новым правилам. К тому же многих волнует срочность вступления в силу изменений – до 1 июля они не смогут в них разобраться и подготовиться.

По словам Кирилла Кузнецова, эксперт-практика Центра эффективных закупок Тендеры.ру, регулятор не предусмотрел необходимости буферного периода для реализации предусмотренных законом механизмов и есть серьезные опасения, что к июлю все необходимые подзаконные акты будут приняты. «Важнее всего то, что они будут реализованы на практическом уровне ЕИС, электронными площадками, банками. А это означает, что нормы вступят в силу без работающего механизма их реализации. Была бы уместна заблаговременная подготовка указанных изменений», — говорит он и добавляет, что сейчас вопросов и к закону, и к подзаконным актам много. «Задача запуска изменений в установленный срок уже больше политическая, и в случае нарушения сроков могут «полететь звезды с погон и головы с плеч», а это делает сомнительными переносы сроков», — заключает Кирилл Кузнецов.