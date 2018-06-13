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    ЭТП ГПБ запустила собственный Удостоверяющий центр

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    Клиенты площадки смогут получить квалифицированную электронную подпись без посредников

    В июне 2018 года начал работу Удостоверяющий центр Электронной торговой площадки Газпромбанка, аккредитованный Министерством связи и массовых коммуникаций России*. Теперь для участия в закупках клиенты ЭТП ГПБ смогут прямо на сайте площадки оперативно оформить заявку на создание и выдачу квалифицированной электронной подписи, не прибегая к поиску партнеров. 

    Эта услуга особенно актуальна в свете изменений в закупочном законодательстве, вступающих в силу с 1 июля 2018 года, считают эксперты. Согласно новым правилам, использование квалифицированной электронной подписи (КЭП) станет обязательным условием при обмене электронными документами.

    Сертификаты ключей, изготовленные УЦ ЭТП ГПБ для юридических и физических лиц, также могут быть использованы для работы с Росреестром, оценочной деятельности и получения госуслуг на порталах gosuslugi.ru, pgu.mos.ru, mosenergosbyt.ru, lk.fssprus.ru, nalog.ru и др.

    По словам генерального директора ЭТП ГПБ Михаила Константинова, запуск собственного УЦ стал еще одним слагаемым в сумме технологий управления корпоративными затратами – сервисной модели ЭТП ГПБ.

    Для клиентов Газпромбанка УЦ ЭТП ГПБ предлагает сервисный пакет по специальным тарифам и консультационную поддержку 24/7 по вопросам использования КЭП.

    Оставить заявку на создание и выдачу КЭП можно на сайте ЭТП ГПБ в режиме онлайн, по круглосуточному многоканальному номеру телефону 8 (800) 100-65-49 и по электронной почте ca@etpgpb.ru

    Сегодня получить сертификаты ключей можно в двух точках в Москве (1-й Голутвинский пер., д. 1 и Новочеремушкинская ул., д. 63). До конца 2018 года география точек выдачи расширится.

     

    *ООО «ЭТП ГПБ Консалтинг», свидетельство об аккредитации Удостоверяющего центра от 03.10.2017 рег. № 775.

     

     

     

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