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    АСИ готовит рейтинг лояльности госкомпаний к СМСП

    Автор: Torg94
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    Агентство стратегических инициатив планирует сделать ежегодным рейтинг лояльности госкомпаний к малому и среднему бизнесу. По мнению экспертов, рейтинг выявляет не только положительную динамику в области госзакупок, но и проблемы, требующие решения.

    Представленный на Петербургском международном экономическом форуме рейтинг был подготовлен совместно с ВЦИОМ и Корпорацией МСП. Он стал результатом пятилетней работы в области расширения доступа субъектов МСП к закупкам инфраструктурных монополий и госкомпаний. При составлении рейтинга было опрошено более 2 тыс. представителей малого и среднего бизнеса. В результате, лидирующие места заняли компании, где открыто проходят закупочные процедуры, соблюдаются договорные отношения, своевременно субъектам МСП выплачиваются средства и заключаются контракты на условиях авансирования.

    В первую десятку рейтинга лояльности госкомпаний к субъектам МСП вошли; ПАО «МРСК Центра и Приволжья», АО «Транснефть-Сибирь», ОАО «РЖД», ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы», ПАО «Нефтяная компания «Роснефть», ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», ПАО Междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», АО «Федеральная грузовая компания», ОАО «Сетевая компания», ГК «Российские автомобильные дороги», АО «Транснефть-Верхняя Волга».

    Благодаря рейтингу удалось выявить положительную динамику в области госзакупок и проблемы, требующие решения. Например, к тендерам госкомпаний допускается бизнес только с большим опытом поставок (от трех до пяти лет). Начинающие компании, обладающие необходимой компетенцией, не могут претендовать на поставки из-за несоразмерности активов компании и размеров лотов. Кроме того, с предпринимателей взимаются немалые средства за участие в торгах, а после отмены аукционов эти деньги не возвращаются.

    В АСИ считают, что ситуацию в области госзакупок следует анализировать регулярно и поэтому рейтинг планируют проводить ежегодно.

    МСП, АСИ, Госзакупки
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