Госкорпорации не смогут завышать требования к банковским гарантиям

Со следующего года госкорпорации не смогут необоснованно завышать требования к банковским гарантиям и выдавшим их банкам при закупках товаров, работ, услуг. Соответствующий законопроект в Госдуму внес депутат Рифат Шайхутдинов.

По мнению автора инициативы, сейчас заказчики в рамках 223-ФЗ вправе самостоятельно в положении и документации о закупке регулировать вопрос обеспечения заявок и исполнения обязательств по договору. Они также могут предъявлять любые требования к банковским гарантиям, в том числе размер, форму, порядок предоставления, срок действия. Депутат считает, такой порядок приводит к тому, что заказчики требуют, чтобы банковские гарантии были выданы приемлемыми для заказчика банками.

Чтобы исключить подобную ситуацию, он предлагает наделить правительство РФ полномочиями по установлению видов обеспечения заявок и исполнения договоров, а также требований к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии. При этом в положении о закупке заказчикам запрещается устанавливать требования к банкам, которые выше минимально допустимых критериев, установленных кабмином.

Депутат отмечает, что унификация требований к банковским гарантиям повысит их доступность для субъектов малого бизнеса, позволит снять барьеры для участия в закупках, снизить риски представления подложных банковских гарантий и будет способствовать защите конкуренции на рынке банковских услуг.