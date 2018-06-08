Опубликован список банков, которые могут выдавать гарантии для госзакупок

Минфин опубликовал перечень банков, которые с 1 июня могут выдавать гарантии для госзакупок. На сайте ведомства опубликован перечень банков, которые соответствуют новым требованиям 44-ФЗ. Причем он отличается от перечня, который действовал ранее. Из-за этого участникам госзакупок рекомендуют проверять наличие банка в перечне, даже если предоставленная им гарантия есть в реестре банковских гарантий.

Всего в список вошли 169 банков . Все они соответствуют двум требованиям, а именно: размер собственных средств банка равен не менее 300 млн руб. на 1 мая, а также кредитный рейтинг каждого не ниже «BB-(RU)» по национальной рейтинговой шкале агентства АКРА и/или не ниже уровня «ruВB-» по шкале агентства «Эксперт РА».

Полный список банков из списка Минфина (по состоянию на 13 июня 2018г.)

№ п/п Наименование банка Рег. № 1 АО ЮниКредит Банк 1 2 ПАО "Энергомашбанк" 52 3 АКБ "Энергобанк" (ПАО) 67 4 МОРСКОЙ БАНК (АО) 77 5 АО "БКС Банк" 101 6 АО АКБ "ЦентроКредит" 121 7 АО "РН Банк" 170 8 Банк МБСП (АО) 197 9 Прио-Внешторгбанк (ПАО) 212 10 ПАО АКБ "Урал ФД" 249 11 АО КБ "Хлынов" 254 12 ООО "ХКФ Банк" 316 13 ПАО "БИНБАНК" 323 14 АО "АБ "РОССИЯ" 328 15 Банк ГПБ (АО) 354 16 ООО Банк "Аверс" 415 17 ПАО "Бест Эффортс Банк" 435 18 ПАО "Банк "Санкт-Петербург" 436 19 АО "Кубаньторгбанк" 478 20 АО "ТАТСОЦБАНК" 480 21 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 22 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 23 АО "Банк Акцепт" 567 24 АО БАНК "СНГБ" 588 25 АБ "АСПЕКТ" (АО) 608 26 ПАО Банк "Кузнецкий" 609 27 АКБ "Ижкомбанк" (ПАО) 646 28 ПАО "НИКО-БАНК" 702 29 ПАО "СКБ-банк" 705 30 ООО КБЭР "Банк Казани" 708 31 АО КБ "Ассоциация" 732 32 ПАО "Курскпромбанк" 735 33 АО УКБ "Белгородсоцбанк" 760 34 АО "Роял Кредит Банк" 783 35 ПАО "Дальневосточный банк" 843 36 АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК" 903 37 ПАО "Запсибкомбанк" 918 38 ПАО "Совкомбанк" 963 39 АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" 965 40 ПАО "Евразийский банк" 969 41 Банк ВТБ (ПАО) 1000 42 ООО "Хакасский муниципальный банк" 1049 43 АО "БайкалИнвестБанк" 1067 44 "Братский АНКБ" ПАО 1144 45 Банк "Таатта" АО 1249 46 ПАО Ставропольпромстройбанк 1288 47 КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) 1307 48 АО "АЛЬФА-БАНК" 1326 49 Банк "Левобережный" (ПАО) 1343 50 РНКБ Банк (ПАО) 1354 51 Банк "Снежинский" АО 1376 52 БАНК "МНХБ" ПАО 1411 53 Банк "Возрождение" (ПАО) 1439 54 ООО КБ "Агросоюз" 1459 55 ПАО КБ "Восточный" 1460 56 ПАО АКБ "Связь-Банк" 1470 57 ПАО Сбербанк 1481 58 ПАО "РосДорБанк" 1573 59 "СДМ-Банк" (ПАО) 1637 60 Креди Агриколь КИБ АО 1680 61 ПАО "БыстроБанк" 1745 62 АККСБ "КС БАНК" (ПАО) 1752 63 ООО "Русфинанс Банк" 1792 64 ООО "Инбанк" 1829 65 АО КБ "Модульбанк" 1927 66 ПАО "НБД-Банк" 1966 67 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 1978 68 "СИБСОЦБАНК" ООО 2015 69 АО КБ "ФорБанк" 2063 70 АКБ "НРБанк" (АО) 2170 71 АКБ "Форштадт" (АО) 2208 72 ПАО Банк "ФК Открытие" 2209 73 АО "Банк Интеза" 2216 74 АО "Народный банк" 2249 75 АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО) 2252 76 ПАО "МТС-Банк" 2268 77 ПАО РОСБАНК 2272 78 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 2306 79 Банк СОЮЗ (АО) 2307 80 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) 2309 81 АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО) 2312 82 Банк "ИТУРУП" (ООО) 2390 83 АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 2402 84 ПАО АКБ "Металлинвестбанк" 2440 85 ПАО "МЕТКОМБАНК" 2443 86 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 2495 87 КБ "Кубань Кредит" ООО 2518 88 АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО) 2529 89 ЭКСИ-Банк (АО) 2530 90 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" 2546 91 АО Банк "ПСКБ" 2551 92 АО КБ "Ситибанк" 2557 93 "ЗЕРБАНК (МОСКВА)" (АО) 2559 94 Банк "КУБ" (АО) 2584 95 ПАО "АКИБАНК" 2587 96 ПАО "АК БАРС" БАНК 2590 97 ООО КБ "Альба Альянс" 2593 98 АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 2602 99 АО Банк "Объединенный капитал" 2611 100 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 2618 101 ООО КБ "Еврокапитал-Альянс" 2672 102 АО "Тинькофф Банк" 2673 103 КБ "ЛОКО-Банк" (АО) 2707 104 "Северный Народный Банк" (ПАО) 2721 105 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2733 106 АКБ "Держава" ПАО 2738 107 АО "НК Банк" 2755 108 АО "ОТП Банк" 2766 109 ОАО "ЮГ-Инвестбанк" 2772 110 АО РОСЭКСИМБАНК 2790 111 АО "Банк ФИНАМ" 2799 112 ПАО "БАНК СГБ" 2816 113 (АО "Банк "Агророс") 2860 114 ПАО АКБ "АВАНГАРД" 2879 115 ООО "Земский банк" 2900 116 "Банк Кремлевский" ООО 2905 117 ООО КБ "АРЕСБАНК" 2914 118 ООО КБ "Славянский кредит" 2960 119 АО "ГОРБАНК" 2982 120 ООО "ПроКоммерцБанк" 2996 121 АО "Углеметбанк" 2997 122 ООО "Экспобанк" 2998 123 ПАО АКБ "Приморье" 3001 124 АО Банк "Развитие-Столица" 3013 125 АО "Нордеа Банк" 3016 126 Джей энд Ти Банк (АО) 3061 127 ПАО "РГС Банк" 3073 128 АО "РФК-банк" 3099 129 АО "НС Банк" 3124 130 АКБ "РосЕвроБанк" (АО) 3137 131 ПАО "Банк "Екатеринбург" 3161 132 АО "МОСКОМБАНК" 3172 133 ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК" 3173 134 АО "РУНА-БАНК" 3207 135 АО "СЭБ Банк" 3235 136 ПАО БАНК "СИАБ" 3245 137 АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" 3247 138 ПАО "Промсвязьбанк" 3251 139 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 140 АО "БАНК ОРЕНБУРГ" 3269 141 Банк "ВБРР" (АО) 3287 142 АО "Райффайзенбанк" 3292 143 "Русьуниверсалбанк" (ООО) 3293 144 АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" 3300 145 АО "Данске банк" 3307 146 АО "Кредит Европа Банк" 3311 147 ООО "Дойче Банк" 3328 148 ООО Банк "СКИБ" 3329 149 АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" 3333 150 АО "Мидзухо Банк (Москва)" 3337 151 АО "КБ ДельтаКредит" 3338 152 АО "МСП Банк" 3340 153 АО "Россельхозбанк" 3349 154 КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) 3354 155 КБ "Москоммерцбанк" (АО) 3365 156 АО "СМП Банк" 3368 157 АО "Банк Финсервис" 3388 158 "Натиксис Банк АО" 3390 159 "Банк "МБА-МОСКВА" ООО 3395 160 АО КБ "РУСНАРБАНК" 3403 161 "БНП ПАРИБА БАНК" АО 3407 162 ООО "Унифондбанк" 3416 163 АО Банк "Национальный стандарт" 3421 164 Банк НФК (АО) 3437 165 Банк "РЕСО Кредит" (АО) 3450 166 АО КБ "ЮНИСТРИМ" 3467 167 АО "Тойота Банк" 3470 168 АйСиБиСи Банк (АО) 3475 169 ООО "Фольксваген Банк РУС" 3500

* - наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. руб. по состоянию на 01.05.2018 и кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА", присвоенного на дату направления Банком России информации.