ТПП РФ просит отложить срок вступления в силу изменений закона о госзакупках

Торгово-промышленная палата РФ направила в правительство страны письмо с просьбой бизнеса перенести на 2019 г. вступление в силу изменений законодательства о государственных и муниципальных закупках.

С июля участники закупки в электронной форме должны вносить денежные средства для обеспечения заявок на участие в закупке на специальные счета в банках. При этом по договору у участника закупки должен быть только один такой счет. Перечень банков и требования к ним и к использованию банковского счета участника закупки в качестве спецсчета установит правительство. Пока предпринимательскому сообществу не до конца понятно как работать по новым правилам. К тому же многих волнует срочность вступления в силу изменений – до 1 июля они не смогут в них разобраться и подготовиться.

Предпринимательское сообщество считает необходимым перенести срок вступления в силу изменений на 1 января 2019 г. и одновременно ускорить подготовку соответствующих нормативных правовых актов во взаимодействии с предпринимательским сообществом.